Ce modele ne mai pot ghida? Prof. Univ. Dr. Dumitru Borțun, luni seară la DCEdu

Prof. Univ. Dr. Dumitru Borțun, președintele Juriului de Onoare al Asociația Română de Relații Publice, este invitatul emisiunii DCEdu, realizată de Sorin Ivan.
Discuția aduce în prim-plan personalități esențiale pentru formarea statului modern, precum Titu Maiorescu și Spiru Haret, dar și teme extrem de actuale.
Temele ediției:
Titu Maiorescu și contribuția la dezvoltarea culturii și civilizației românești;
Spiru Haret - întemeietorul învățământului românesc modern;
Lecția istoriei: repere și modele pentru România de azi și de mâine;
Cartea și lectura în formarea noilor generații, în fața tehnologiei digitale;
Rolul educației, științei și culturii în dezvoltarea societății.
de Anca Murgoci