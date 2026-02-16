Ce modele ne mai pot ghida? Prof. Univ. Dr. Dumitru Borțun, luni seară la DCEdu

Discuția aduce în prim-plan personalități esențiale pentru formarea statului modern, precum Titu Maiorescu și Spiru Haret, dar și teme extrem de actuale.

Temele ediției:

Titu Maiorescu și contribuția la dezvoltarea culturii și civilizației românești;

Spiru Haret - întemeietorul învățământului românesc modern;

Lecția istoriei: repere și modele pentru România de azi și de mâine;

Cartea și lectura în formarea noilor generații, în fața tehnologiei digitale;

Rolul educației, științei și culturii în dezvoltarea societății.

Poți vedea emisiunea astăzi, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube DCNews.