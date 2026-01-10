Tendințe în modă pentru copii. Denisa Aimee, la Mi-Th Influencer - VIDEO

Mirela Vescan vă aşteaptă, duminică, 11 ianuarie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie Mi-Th Influencer.

Invitata acestei săptămâni este Denisa Aimee, designer. Acesta ne va povesti în cadrul emisiunii ce a determinat-o să aleagă această cale, dar și de ce a decis să se axeze mai multe pe hainele de copii. Totodată, Denisa Aimeene ne va vorbi despre culorile anului 2026 și despre cele mai noi tendințe în materie de ținute pentru copii.

Emisiunea va fi transmisă pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Nu rata o lecție inedită despre modestie și pasiune.