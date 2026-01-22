€ 5.0961
Abandonul emoțional. Cum apare această rană? Răspundem! Sâmbăta, cu Dana Iancu
Data actualizării: 09:12 22 Ian 2026 | Data publicării: 09:10 22 Ian 2026

EXCLUSIV Abandonul emoțional. Cum apare această rană? Răspundem! Sâmbăta, cu Dana Iancu
Autor: Anca Murgoci

emisiune dcnews iancu Despre abandonul în cuplu

Dana Iancu, o jurnalistă cu expertiză în consiliere și dezvoltare personală, vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii „Răspundem! Sâmbăta”.

„Răspundem! Sâmbăta” se vede sâmbăta, de la ora 12.00. Gazda dumneavoastră - Dana Iancu - va aborda cu invitații ei tot felul de teme interesante. De această dată, se va vorbi despre un subiect sensibil pentru relațiile de cuplu. Ne referim la abandonul emoțional și rana de abandon.

Ce înseamnă, concret, să te simți abandonat într-o relație?

Cum apare această rană și cum ne influențează alegerile, reacțiile și atașamentele?


De ce unii se tem constant că vor fi părăsiți, chiar și atunci când sunt într-un cuplu stabil?


Vom vorbi pe înțelesul tuturor despre semnele abandonului în cuplu, efectele lui pe termen lung și pașii prin care poate fi recunoscut și vindecat.


„Răspundem! Sâmbăta”, o discuție sinceră despre emoții, relații și nevoia profundă de siguranță afectivă. Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele le vom afla sâmbătă, de la ora 12.00, de la psihologii Radu Leca și Mihail Jianu.

radu leca
cuplu
familie
iubire
abandon
