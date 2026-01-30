€ 5.0961
Stiri

DCNews Stiri Divorțul karmic: legături din alte vieți care se rup? Răspundem! Sâmbăta, ora 12:00
Data publicării: 17:50 30 Ian 2026

Divorțul karmic: legături din alte vieți care se rup? Răspundem! Sâmbăta, ora 12:00
Autor: Dana Mihai

Divort - Freepik Divort - Freepik

Mihail Jianu psiholog, alături de Dana Iancu Moderator si ultrapsiholog Radu Leca dezbat Divortul Karmic.

Oamenii folosesc expresia „divorț karmic” ca să descrie corect sentimentul apăsător că „povestea se repetă” în familie, bunica a divorțat din cauza infidelității, mama din cauza alcoolului sau a lipsei de sprijin emoțional, iar eu ajung să mă separ dintr-un motiv surprinzător de asemănător. Ca femeie cu expertiză în dezvoltare personală, aș formula mai atent, nu vorbim despre o „pedeapsă” a destinului, ci despre un amestec de învățare implicită, loialități familiale și tipare relaționale transmise între generații.

 „Când spui «e karmă», spui de fapt «e un tipar pe care nu l-am înțeles încă».”Întrebarea din citat, „E un tipar pe care nu l-am înțeles încă?” Iancu

Definirea „divorțului karmic”, într-o cheie psihologică, sună așa, este despărțirea care apare atunci când un cuplu ajunge să repete, fără să vrea, scenariile relaționale moștenite din familie (de exemplu, abandon, trădare, rigiditate, control, tăcere emoțională), iar încercările de a le repara se lovesc de aceleași mecanisme de apărare. Mecanismele de apărare sunt strategii automate ale minții (cum ar fi negarea, evitarea sau atacul) care ne protejează de durere pe termen scurt, dar pot strica conexiunea pe termen lung. În acest sens, „karmic” nu înseamnă mistic, ci „predictibil psihologic”, ceea ce nu e conștientizat are tendința să se repete. 

Răspundem! Sâmbăta
divort karmic
Comentarii

