Crește prețul la carburanți: Alexandru Nazare se ceartă cu Bogdan Ivan

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că este rezervat în a acţiona asupra accizei, ca modalitate de a reduce preţul la carburanţi, transmite Agerpres. Potrivit lui, o reducere a accizelor nu garantează preţuri mai mici.

"Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem... sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului", a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnalişti dacă o reducere a accizei la carburanţi ar putea fi soluţia pentru preţuri mai mici la combustibil.

Ministrul Finanţelor a menţionat că există mai multe analize şi o decizie va fi luată la nivelul Guvernului.

"Cred că în acest moment este esenţial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului", a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Energiei spunea că prin mișcșorarea accizelor "reducem aproape 55% din cost"

Declarația ministrului Finanţelor vine în contradicție cu declarația ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care spunea, în data de 4 martie, că Guvernul ia în calcul o eventuală reducere a taxelor și accizelor din prețul final al combustibililor dacă scumpirile continuă.

"Acum lucrăm la un set de măsuri printre care unul este și referitor la fiscalitate, tocmai pentru că statul român nu este unul pasiv, nu așteaptă să se întâmple ceva și abia după să intervină. Datele arată că am făcut bine. Dacă ne referim la această tendință pe care nu putem să o controlăm, să spunem ipotetic că va fi această cotație încă 2-3 săptămâni, pe diferența medie de 8,20 lei, cât era acum o săpătămână și să zicem ipotetic - 8,99 lei, această diferență, avem aproximativ 30% acciză plus TVA, reducem la aproape 55% din cost", spunea el atunci despre reducerea accizelor ca măsură de intervenție a statului pentru a păstra un preț decent al carburanților pentru români.