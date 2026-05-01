Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Luna mai începe cu Luna Plină din Scorpion. Un eveniment pe cât de intens, pe atât de eliberator. Orice Lună Plină presupune o scadență, o eliberare sau încheiere de capitol. Scorpionul ca arhetip aduc în discuție limitele, extremele și capacitatea noastră de a ne chinui mai mult decât este cazul.

Horoscop 1 mai 2026 Berbec

Poți renunța la un obicei financiar. Astrologul îți recomandă să negociezi de câte ori se poate. S-ar putea să înceapă să vă placă.

Horoscop 1 mai 2026 Taur

Nu mai ai energie pentru compromisuri în relații și parteneriate, mai ales cele personale. Ies emoții puternice la suprafață și te-ai săturat să lași de la tine.

Horoscop 1 mai 2026 Gemeni

Cei care nu au zi liberă s-ar putea să se întâlnească cu unele frustrări la locul de muncă. Ceilalți nu prea vor reuși să se relaxeze.

Horoscop 1 mai 2026 Rac

Copiii trec prin evenimente importante. Tot pe plan personal, unii dintre voi își vor da seama dacă sunt iubiți așa cum merită.

Citește și Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai

Horoscop 1 mai 2026 Leu

Luna Plină vizează familia și gospodăria. Nimic nu va fi simplu în aceste domenii. Ba am putea spune că se va lăsa cu dramă.

Horoscop 1 mai 2026 Fecioară

Vei avea tendința să observi doar ce nu funcționează. Dar, cu siguranță că sunt și aspecte ale vieții care îți aduc recompense.

Horoscop 1 mai 2026 Balanță

Nu te lăsa păgubaș atunci când apar nemulțumiri din punct de vedere financiar. Sigur vei găsi soluțiile cele mai potrivite.

Horoscop 1 mai 2026 Scorpion

Luna Plină se petrece în semnul tău. Ai ocazia să faci o schimbare profundă. Când ajunți într-un punct critic, să nu mai tolerezi lipsa de respect.

Horoscop 1 mai 2026 Săgetător

Astrologul vă recomandă să petreceți timp în preajma persoanelor bine intenționate. Feriți-vă de acelea care doar se plâng sau se victimizează.

Horoscop 1 mai 2026 Capricorn

Este ziua potrivită pentru a vedea adevărata față a unor prieteni sau cunoscuți. Și va trebui să vă decideți dacă le veți mai acorda timp.

Horoscop 1 mai 2026 Vărsător

Pot apărea schimbări din punct de vedere profesional. De asemenea, s-ar putea să preiei unele responsabilități care nu te privesc.

Horoscop 1 mai 2026 Pești

Astrologul vă sfătuiește să nu țineți în voi frustrările. Ci să le comunicați, însă nu te un ton acuzator. Sigur veți fi înțeleși de cei din jur.