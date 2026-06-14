Traian Băsescu îl vede pe Bogdan Chirieac în orice situație. Răspuns aberant la o întrebare despre USR

Întrebat despre refuzul USR de a susține viitorul guvern, Traian Băsescu a ajuns să vorbească despre alegerile din 2024, pe care le-a catalogat drept „trucate”, lansând totodată un atac la adresa lui Bogdan Chirieac.

Întrebarea era despre USR și viitorul guvern, iar răspunsul lui Traian Băsescu a fost însă unul aberant, fără o legătură clară cu tema pusă în discuție.

"Membrii din conducerea USR au decis că nu sunt de acord cu guvernul pe care domnul Veștea l-ar forma și, iată, nu vor să facă parte din acest guvern.

Asta, domnule președinte, în condițiile în care l-am auzit pe domnul Veștea spunând că va fi un guvern politic. În mod automat, din acest guvern ar fi făcut parte și membri ai USR. De ce credeți că a luat USR această decizie?", l-a întrebat Simona Gheorghe, jurnalist România TV, pe Traian Băsescu.

"Inconștiența partidelor la noi a atins niște limite greu de imaginat. Dar este clar că ceea ce vedem acum în comportamentul partidelor este rezultatul alegerilor "trucate" din 2024.

Toate alegerile, nu doar cele prezidențiale, ci toate alegerile din 2024 au fost trucate. Vă aduc aminte că am avut în aceeași zi alegeri pentru președinții de consilii județene, pentru consilierii județeni, pentru primari, pentru consilierii locali și alegeri europarlamentare, cu listă comună PSD-PNL. Ce credeți că au înțeles românii când s-au trezit cu șase buletine de vot în mână? Buletine care, special, au fost concepute astfel încât românii să nu înțeleagă ce votează, ci să voteze ceea ce li se spune pe TikTok.

A fost o falsificare de proporții a alegerilor din 2024. Sigur, aveți lângă dumneavoastră, în emisiune, un susținător fervent al acestei falsificări, domnul Chirieac", a spus Traian Băsescu la România TV în emisiunea moderată de Simona Gheorghe.

Bogdan Chirieac a respins imediat acuzația.

„Cum puteți să spuneți așa ceva, domnule președinte? Domne, am fost un opozant ferm al acestui lucru. Nu știu cine vă dezinformează în halul acesta, pentru că, dacă ați fi urmărit numeroasele emisiuni la care am participat, ați fi văzut că am fost, de la bun început, într-o poziție total opusă față de ceea ce s-a întâmplat.

De o mie de ori am spus că județele și orașele, dacă se schimbă primarul sau președintele, vor sta pe loc luni de zile, pentru că vei avea un primar în funcție și unul care a câștigat alegerile, dar care își va prelua mandatul abia peste câteva luni”, a răspuns Bogdan Chirieac.

Traian Băsescu a intervenit din nou.

"Vorbiți despre decalare, despre termenul când s-a ținut", a spus Traian Băsescu.

Analistul politic și-a continuat argumentația.

„Vorbesc despre faptul că și Comisia de la Veneția ne-a recomandat să nu amestecăm alegerile locale cu cele europarlamentare, parlamentare sau prezidențiale.”, a replicat Bogdan Chirieac.

Fostul președinte a insistat.

"Domnule Chirieac, o să caut intervențiile dumneavoastră", a mai punctat Băsescu.

Replica lui Bogdan Chirieac a venit imediat:

"Vă rog, vă rog. Știți telefonul? Vă rog să mi le dați și eu le public. Dacă le găsiți, le publicăm pe DCNews. Nu puteți spune asta. Eu înțeleg că trebuie să atacați la persoană, fiindcă așa sunteți dumneavoastră interesant și este și o parte a farmecului dumneavoastră", a completat acesta.

Traian Băsescu nu a renunțat la atac.

"Este o plăcere să vă atac, domnule Chirieac."

Analistul politic a încheiat schimbul de replici într-o notă ironică.

"Și de partea mea este o plăcere, mi-ați făcut complimentul că dezinformez ca propaganda USR-istă, bine, dar îmi luați pâinea de la gură"