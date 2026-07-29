De ce este Kazahstanul atât de important pentru România. Avertismentul lansat de Bogdan Chirieac, după apelul telefonic al lui Ilie Bolojan

Petrolier. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează că dependența României de țițeiul din Kazahstan face ca orice blocaj al exporturilor să afecteze piața carburanților, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul kazah despre securitatea aprovizionării și protejarea infrastructurii energetice.

"Problema este că Kazahstanul, din cauza bombardării portului rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră de către Ucraina, a sistat, timp de o săptămână, exporturile de petrol. Armatorii se tem să mai încarce navele cu petrol, nave care vin apoi în România, la Petromidia și nu numai. Acum înțeleg că, de 48 de ore, Kazahstanul a revenit, după ce a făcut o plângere la Ambasada Ucrainei din capitala Kazahstanului, Astana, și a decis să reia exportul.

”Dacă Kazahstanul oprește exportul, România rămâne pe uscat, la motorină!”

Gapul acesta de export se simte în prețul carburanților, mai ales că România nu are de unde compensa, cel puțin nu peste noapte, cele 5,5 milioane de tone de petrol pe care le primim din Kazahstan. Noi importăm 9 milioane de tone de petrol într-un an. 4,5 milioane de tone provin din alte surse, 2,5 milioane de tone de petrol produce România, iar 5,5 milioane le importăm din Kazahstan. Am aflat și noi ce importanță excepțională are relația cu Kazahstanul, poate învață și Ministerul de Externe. Dacă Kazahstanul oprește exportul, România rămâne pe uscat, la motorină! La benzină am înțeles că nu e o problemă, pentru că România produce destulă și are și export de benzină.

Critici la adresa diplomației și avertisment privind dependența energetică

N-ai ce măsuri să iei peste noapte, trebuie să faci demersuri diplomatice. Diplomația noastră este în pioneze în acest moment, este reprezentată doar de președintele Dan și de ce poate să facă și domnia sa. Din partea doamnei Țoiu nu am așteptări. Noroc că sunt companii comerciale. Dacă statul se ocupa de importuri, eram de mult pe uscat. Statul făcea praf totul.

Portul Constanța, cu un singur terminal, este supraaglomerat, și acela de stat. Este nevoie de mai multe terminale, pentru că România are nevoie de energie, România se dezvoltă, iar lumea nu mai înțelege să stea trei zile la coadă la carburant, cum se întâmplă în Rusia acum, pentru că ucrainenii au bombardat marile rafinării de petrol ale Rusiei. La noi nu e cazul.

Bogdan Chirieac cere protejarea rafinăriei Petromidia

Dacă ne aude cineva de la MApN, ar trebui intens protejată rafinăria de la Petromidia. Văd că ne tot caută dronele, ba dronele aeriene, ba cele maritime, care au un obicei prost și explodează în plin Port Constanța. Rafinăria de la Petromidia trebuie protejată cu orice preț. Întreruperea producției de benzină și motorină pentru România înseamnă o catastrofă. Așa am ajuns, noi, care aveam rafinării cât să exportăm pentru jumătate din Europa", a explicat Bogdan Chirieac.

În timp ce analistul lansa acest avertisment la Realitatea Plus, Guvernul transmitea că premierul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Kazahstan, Olzhas Bektenov, având ca temă securitatea aprovizionării României cu țiței și funcționarea conductei CPC.

”Prim-ministrul României Ilie Bolojan a discutat telefonic cu omologul său din Kazahstan, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), infrastructură esențială pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului și pentru securitatea energetică a Europei.

Premierul Bolojan a mulțumit autorităților kazahe pentru eforturile depuse în vederea menținerii fluxului de țiței către România și alte state europene, în ciuda incidentelor recente care au afectat infrastructura CPC.

Petromidia, un punct-cheie pentru securitatea energetică a României

Acesta a subliniat că România are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei, având în vedere că rafinăria Petromidia procesează o parte importantă din țițeiul provenit din Kazahstan, contribuind la stabilitatea pieței interne și la exporturile de produse petroliere.

Cei doi premieri au convenit asupra necesității protejării infrastructurii energetice critice și au subliniat că atacurile împotriva acesteia trebuie condamnate, pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente și pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței. Totodată, au discutat despre continuarea cooperării dintre România, Kazahstan și partenerii europeni în vederea consolidării securității energetice și a rezilienței infrastructurii strategice.

Totodată, Ilie Bolojan a transmis aprecierea României pentru abordarea echilibrată și responsabilă a Kazahstanului în reducerea tensiunilor regionale și în promovarea soluțiilor diplomatice privind războiul din Ucraina, subliniind că statul din Asia Centrală este un partener strategic al României.

România va continua dialogul autoritățile kazahe. La finalul convorbirii, prim-ministrul român l-a invitat pe premierul Olzhas Bektenov să efectueze o vizită oficială în România” arată un comunicat de presă al Guvernului.

Și premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj în acest sens:

„Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan”

”Astăzi am discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), o infrastructură esențială pentru exporturile de țiței din Kazahstan și pentru securitatea energetică a sud-estului Europei.

Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan. Acesta este transportat prin conducta CPC până în portul Novorossiysk, unde este încărcat pe petroliere și livrat către România.

Cea mai mare parte a țițeiului importat este procesată la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol - KMGI, care deține peste 40% din capacitatea națională de rafinare și este unul dintre principalii furnizori de carburanți de pe piața românească.

În ultimele zile, atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat operațiunile de transport maritim din apropierea infrastructurii CPC, provocând perturbări temporare ale transportului de țiței. Autoritățile din Kazahstan au luat măsuri pentru a gestiona situația și pentru a restabili fluxurile de export.

În acest context, relația României cu Kazahstanul are o importanță strategică, atât pentru asigurarea aprovizionării cu țiței, cât și pentru menținerea stabilității pieței interne a carburanților.

I-am mulțumit premierului Bektenov pentru eforturile depuse în menținerea fluxului de țiței către România, în ciuda dificultăților recente.

Pentru țara noastră, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere.

Am convenit să condamnăm atacurile asupra infrastructurii energetice critice și să acționăm împreună pentru prevenirea unor astfel de incidente.

Vom continua colaborarea cu Kazahstan și cu partenerii europeni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice.

La finalul discuției, i-am adresat premierului Olzhas Bektenov invitația de a efectua o vizită oficială în România” a transmis premierul interimar Ilie Bolojan.