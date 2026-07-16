Atac cibernetic la MIPE. Ministerul confirmă şi vine cu explicaţii

Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a confirmat că instituţia a fost ţinta unui atac cibernetic joi, 16 iulie.

Chiar dacă iniţial s-a crezut că a fost atacată cibernetic o aplicaţie utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate din PNRR, MIPE spune că situaţia e diferită.

"Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune a fost ținta unui incident cibernetic. În prezent aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată. Subliniem faptul că această aplicație nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR.

Imediat după sesizarea incidentului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu.

În prezent, echipele tehnice din MIPE lucrează cu echipele din cadrul instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații.

Vom reveni cu informații actualizate, pe măsură ce acestea vor fi disponibile", transmite Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene printr-un comunicat de presă.