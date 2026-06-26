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George Simion, reacție după noul blocaj în negocierile pentru Guvern: Dacă nu se conformează, Nicușor Dan trebuie suspendat

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 26 Iun 2026
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Foto: Agerpres

George Simion a reacționat după noul blocaj în negocierile pentru formarea Guvernului.

Președintele Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj în negocierile pentru desemnarea unui executiv, în contextul în care PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, iar tabăra PNL–USR–UDMR îl propune pe Siegfried Mureșan. Situația politică pare să se adâncească, pe fondul eșecurilor recente din Parlament și al unor poziționări contradictorii între partide.

Liderul AUR, George Simion, a reacționat la noul impas, afirmând: „AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”. În ultimele sale declarații publice, acesta a reluat ideea suspendării președintelui în contextul blocajului politic de la Cotroceni, inclusiv după runda recentă de negocieri, susținând că actuala formulă de putere nu mai reflectă voința poporului.

AUR își menține poziția: Guvern „din care facem parte, cu un premier propus de noi” sau alegeri anticipate

În paralel, AUR își menține poziția de a nu susține niciun guvern din afara unei formule în care să fie parte directă, insistând pe varianta unui executiv „din care facem parte, cu un premier propus de noi”. Formațiunea nu exclude scenariul alegerilor anticipate, mizând pe o creștere în sondaje și pe posibilitatea de a-și consolida poziția parlamentară într-un nou scrutin.

În majoritatea sondajelor de opinie, AUR se situează fie pe primul loc, fie pe locul al doilea, în unele măsurători fiind creditat cu scoruri de până la 35–40%, pe fondul capitalizării nemulțumirii electoratului și al instabilității politice.

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