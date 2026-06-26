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DCNews Politica Suspendarea lui Nicușor Dan, decizia momentului! „Nu ne permitem să stăm cât joacă bambilici”

Suspendarea lui Nicușor Dan, decizia momentului! „Nu ne permitem să stăm cât joacă bambilici”

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 26 Iun 2026
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Nicușor Dan

Va fi suspendat Nicușor Dan?

Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, a vorbit despre suspendarea președintelui. George Simion a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni și, când a ieșit, a vorbit despre această posibilitate. Până și presa haștag și-ar dori suspendarea lui Nicușor Dan.

„A vorbit despre această posibilitate și este normal să ridici această întrebare și această problemă. În momentul în care vezi că suntem într-o criză care nu se mai termină și, mă iertați, vinovat este președintele Nicușor Dan, pentru că de la momentul în care a trecut moțiunea de cenzură în Parlament și până astăzi puteam să avem deja Guvern de trei ori. Faptul că președintele Nicușor Dan stă foarte mult și se gândește, faptul că face niște nominalizări nefericite, apoi le retrage și vine cu altele, doar ca să nu se ajungă la eventuale alegeri anticipate, nu face decât să prelungească această situație. Nu ne permitem să stăm cât joacă bambilici președintele Nicușor Dan și se hotărăște ce face cu soarta României. Avem nevoie de stabilitate politică și avem nevoie de responsabilitate politică.

Domnul Nicușor Dan trebuie să învețe care sunt prerogativele sale legale. Este președinte. Nu poate să fie și președinte, și premier în același timp. Am mai avut un președinte-jucător în trecut. Probabil că se inspiră de acolo, pentru că sunt prieteni și l-a susținut în campanie, dar nu prea îi iese. Dacă vrea să își asume cu seriozitate funcția și să se ridice la înălțimea ei, foarte bine. Să demonstreze acest lucru. Dacă sunt prea mari pantofii pe care i-a încălțat, nu este nicio problemă. Poate să facă un pas în spate și să lase pe altcineva”, a zis Georgiana Teodorescu la DC News.

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georgiana teodorescu
aur
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Comentarii (6)

Obs   •   26 Iunie 2026   •   18:05

Cea mai mare realizare ar fi atat suspendarea lui Nicusor cat si dizolvarea parlamentului !

Andrei   •   26 Iunie 2026   •   16:49

ziegfritz bolohunor hidra mincinoasa si tradatoare cu 4 capete pro germana ungara lupi in blana de oaie ataca pt gaze safe iar nicusor e strivit intre ue si sua care il trage cu cheita pt ca stie ca a fost numit nu ales dupa alegerile anulate

ion   •   26 Iunie 2026   •   16:35

Voua celor de la AUR va este foame?

Ștefan   •   26 Iunie 2026   •   16:15

1.Are mare dreptate doamna Teodorescu Georgiana;
2.Devine tot mai evident faptul că ne aflăm în plină Epocă Neofanariotă. Dar cu Sultan(i) "pro-occidental" și cu capitala în ...Apus;
3.Probabil, singura soluție viabilă pentru România noastră:
-Guvern Sorin Grindeanu/Victor Viorel Ponta. Ar fi benefic ca viitorul Guvern să îi includă pe amândoi;
-Viitoarele alegeri, de orice tip, să fie corecte, la care să participe doar candidați, obligatoriu și pro-Romania!
4.Daca nu dorim o nouă "Epocă portocalie", sau un nou Herr "Ghinion pentru România" la Cotroceni: Vremea marilor păpușari (secu?)interni și externi trebuie să apună;
5.Este timpul ca România să redevină un stat mândru și demn, cu drepturi egale, măcar ca Polonia. În cadrul viitoarelor State Unite ale Europei!

IOAN VASILE MARTINIUC   •   26 Iunie 2026   •   16:02

Poate doamna Teodorescu nu stie ca bambiliciul este un joc numai pentru barbati.

Valter Cojman   •   26 Iunie 2026   •   15:47

Corect.

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