Avocatul fraților Tate în România se laudă că fumează trabucuri de 20.000 de lei. De ce ar refuza ”oricând” un portofoliu de ministru al Justiției / Video

Captură video - podcast Horia Nasra Show - invitat avocatul fraților Tate Alexandru Rîșniță

Alexandru Rîșniță, avocatul fraților Tate în România, a spus care sunt motivele pentru care nu ar accepta niciodată o funcție publică în România, în speță ministru al Justiției.

Avocatul Alexandru Rîșniță, cunoscut și pentru că îi reprezintă pe frații Tate în procesele din România, spune că nu ar accepta niciodată o funcție publică și că ar refuza inclusiv un portofoliu de ministru al Justiției. El susține că salariul oferit pentru o astfel de funcție nu este suficient în raport cu veniturile și cheltuielile sale, el fumând ”trabucuri de 20.000 de lei”.

Alexandru Rîșniță: ”Salariul unui ministru este de 12.500 de lei, iar eu fumez trabucuri de vreo 20.000 de lei”

”Cum să mă duc eu într-o funcție publică? Nu m-aș duce în nicio funcție publică! Oricând aș refuza un portofoliu de ministru al Justiției. În primul rând, din perspectivă financiară, salariul unui ministru este de 12.500 de lei, iar eu fumez trabucuri de vreo 20.000 de lei. Sună rău asta, o să-mi iau mult hate pe net pe chestia asta, dar n-am cum… ?! Cum să mă duc pe 12.000 de lei? Sincer? Sau cum să mă duc într-o funcție publică?”, a declarat avocatul Alexandru Rîșniță, la un podcast.

Avocatul fraților Tate: ”Și Nicușor Dan, asistat social, finalmente, ia bani de la statul român”



De asemenea, el a zis că un alt motiv pentru care nu ar vrea să aibă o funcție la stat este pentru că, din punctul său de vedere, toți cei care iau bani de la stat sunt ”asistați social”, afirmând că ”și Nicușor Dan, asistat social, finalmente, ia bani de la statul român”

”Eu am o chestie, sună foarte urât, dar mi se pare că toți oamenii care iau bani de la stat sunt asistați social, indiferent. Și Nicușor Dan, asistat social, finalmente, ia bani de la statul român, asistat social de către mine, de către tine, care plătim taxe”, a mai spus avocatul Alexandru Rîșniță.

Amintim că frații Andrew și Tristan Tate, arestați în Miami, în iulie, sunt implicați în mai multe dosare penale și în România, aflate în diferite stadii procedurale. Ei sunt acuzați de fapte grave, precum trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

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De-a lungul carierei sale, pe lângă frații Andrew și Tristan Tate, Alexandru Rîșniță i-a reprezentat și pe interlopul Costel Corduneanu, liderul clanului Cordunenilor din Iași, pe afaceristul Adrian Marțian din Cluj, pe fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, dar și pe celebrul interlop Ion Clămparu.