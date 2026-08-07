Bolojan le mulțumește românilor pentru că au răspuns apelului său: Constat o reducere a consumului de energie în orele de seară

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor pentru că au răspuns apelului de a reduce consumul de energie electrică în această săptămână.

Vineri, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că a constatat o reducere a consumului de energie în orele de seară, în această săptămână, cu 200-300 megawaţi, comparativ cu o zi normală din anii trecuţi.

"Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară şi folosesc încă o dată acest prilej să mulţumesc tuturor românilor, cetăţeni, companii, instituţii, pentru că mulţi au răspuns acestui apel cu responsabilitate.

Atunci când ai un deficit de energie, ca efect al secetei pe care le avem nu doar în România, ci în toată regiunea, atunci când capacitatea de a importa este limitată, pentru că şi în celelalte ţări din regiune avem aceste probleme, soluţia de bază este să îţi reduci consumul la nivelul la care poţi să asiguri o producţie la care să se adauge importul de electricitate", a afirmat Bolojan la RFI România în legătură cu modul în care s-au conformat consumatorii apelului său de a-şi diminua consumul de energie, în special în intervalul orar 19:00-23:00.

Potrivit acestuia, cu excepţia zilei de miercuri, când au fost cele mai ridicate temperaturi, în fiecare zi a fost un consum mai redus.

"Şi le mulţumesc românilor pentru că au înţeles că împreună, cu mici eforturi, putem trece cu bine peste această perioadă", a mai spus premierul interimar.

Ilie Bolojan a explicat că este vorba de un consum redus cu 200-300 megawaţi comparativ cu ce se consuma într-o zi normală în anii trecuţi.

"Adică faţă de 7.700-8.000 megawaţi, cât am consumat într-o zi normală anul trecut, acum avem consumuri de 7.300-7.500-7.700 megawaţi, deci 200-300 megawaţi în minus, ceea ce este foarte important", a mai spus premierul.

VEZI ȘI: Situație hilară în România. Chirieac: Nu-l lasă statul, dacă vă vine să credeți / video

Ce măsuri a luat Guvernul

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a aprobat un plan de pregătire pentru situații de risc, inclusiv pentru criza energetică provocată de secetă.

Acesta prevede înființarea unui centru operativ național în sectorul energetic, utilizarea la capacitate maximă a surselor de producție, asigurarea importurilor de energie și posibilitatea limitării consumului pentru unii consumatori industriali, în timp ce populația și serviciile importante vor fi exceptate de la eventualele restricții.

"Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri: de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi - cel de secetă. Acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situaţii. (...) Asta înseamnă că vom forma un centru operativ naţional în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază", a declarat Bolojan.

El a precizat că în acest centru vor fi cooptaţi principalii producători de energie din ţară, furnizori, în jur de 15 reprezentanţi, care urmează să conducă operaţiunile şi vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun.

"Ce am făcut până acum şi ce vom urmări în continuare? Aveam în vedere ca grupurile de producţie pe care le avem, pe toate sursele de producţie, să funcţioneze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, aşa cum am precizat, de la 19:00 până la 23:00. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparaţii au fost oprite reparaţiile şi au fost redate producţiei, iar cele care sunt în mentenanţă s-a grăbit finalizarea mentenanţei în aşa fel încât poată să poată să producă", a explicat premierul interimar.

VEZI ȘI: Ce fel de Guvern ar susține PNL. Condițiile puse de Ilie Bolojan

Consumatorii casnici vor fi exceptaţi de la aceste măsuri

El a informat că a discutat şi va discuta în continuare cu autorităţile din ţările vecine pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară.

"Am discutat cu ţările vecine cu care avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawaţi, cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria şi cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele în care avem excedent şi, de asemenea, acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienţii industriali, subliniez pentru clienţii industriali, care sunt racordaţi la sistemul energetic naţional, pe tranşe de clienţi, lucru care îl vom stabili în cursul zilei de mâine, mâine urmând să avem o hotărâre de Guvern din nou, o şedinţă extraordinară în care să aprobăm aceste tranşe şi să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri, cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru aceşti consumatori industriali", a indicat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului interimar, de la aceste măsuri vor fi exceptaţi consumatorii casnici.

"Subliniez că locuinţele personale, cetăţenii, nu vor fi limitaţi sau deconectaţi, deci consumatorii casnici sunt exceptaţi de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă gen spitale, sanatorii sau alte activităţi care nu pot fi întrerupte, staţii care alimentează unităţi de gaze, de ţiţei şi aşa mai departe nu vor fi incluşi în acest normativ. Odată ce va fi adoptat mâine, va fi publicat, iar Dispeceratul Transelectrica, în funcţie de datele din piaţă, în funcţie de eventuala situaţie care ar putea apărea, va face o notificare cu 24 de ore înainte. Suntem în situaţia în care, în prezent, nu avem, deci, probleme să luăm astfel de măsuri, dar adoptarea acestor hotărâri ne pregăteşte într-o situaţie posibilă pe care o putem avea în perioada următoare", a completat el.

VEZI ȘI: Bolojan, reacție înainte de decizia Moody’s: Premierul demis amenință că ne putem întoarce în ”fundătura din 2024”