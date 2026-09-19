Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, agendă plină la New York. Participă și la recepția oferită de Donald Trump, alături de Melania Trump

foto Agerpres

Președintele Nicușor Dan pleacă în Statele Unite ale Americii. Îl va însoți partenera sa, Mirabela Grădinaru. Ultimele informații arată că vor participa la recepția oferă de președintele Americii, dar agenda va fi plină, zi de zi.

Președintele Nicușor Dan va participa la Adunarea Generală a ONU, unde va avea mai multe întâlniri, dar și un discurs. Va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Alături de aceasta, președintele țării va merge la recepția oferită de președintele american Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump.

Nicușor Dan, agendă plină în SUA, în 20 septembrie

Conform Administrației Prezidențiale, în 20 septembrie, președintele Nicușor Dan va participa la o cină oferită de Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, la reședința acestuia din New York. Apoi se va întâlni cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Ulterior, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu secretarul general al ONU, António Guterres, la sediul Organizației Națiunilor Unite (ONU). Programul zilei se va încheia cu o vizită a lui Nicușor Dan și a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, la Memorialul 9/11 din New York.

Agenda de luni, 21 septembrie. Și Mirabela Grădinaru are o zi plină

Luni, Nicușor Dan se va întâlni cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România. Ulterior, președintele va avea o întâlnire cu antreprenori români din SUA care activează în domeniul Tech. Programul continuă cu o întâlnire cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești. În 21 septembrie, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru va participa la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Mirabela Grădinaru, o prezență activă în SUA

Ziua de 22 septembrie începe cu participarea președintelui României, Nicușor Dan, și a Primei Doamne a României, Mirabela Grădinaru, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. Ulterior, atât președintele României, cât și soția sa se vor întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York. Două ore mai târziu, președintele Nicușor Dan va fi la sediul ONU, la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Ulterior, Mirabela Grădinaru participă la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la recepția oferită de președintele Americii

Ultima zi a deplasării în SUA, începe cu o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation. Ulterior, alături de Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan va merge la recepția tradițională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

La ora 16:30 a României, președintele va avea intervenția națională susținută în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Ulterior, va participa la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea ”A Test of Unity, a Call for Action”, la sediul ONU din New York. Deplasarea se încheie cu o participare a președintelui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina, în paralel cu participarea Primei Doamne la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne/Domni organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, pe tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.