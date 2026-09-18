Avionul privat închiriat de Nicușor Dan pentru a pleca la New York. L-a folosit și Klaus Iohannis

Dassault Falcon 8X/ foto Global Jet

Președintele Nicușor Dan pleacă la New York cu un avion privat închiriat de Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan pleacă la New York cu un avion privat Dassault Falcon 8X, închiriat de Administrația Prezidențială de la compania luxemburgheză Global Jet. Acest avion are o autonomie de 11.945 de kilometri de zbor, ceea ce i-ar permite traversarea Atlanticului fără escală. Pentru o oră de zbor, costul unei astfel de deplasări ajunge între 11.000 și 15.000 de dolari americani. Zborul București - New York cu un astfel de aparat de zbor ar fi de aproximativ 10 ore. Astfel, exclusiv pentru timpul petrecut în aer, prețul s-ar ridica la minimum 110.000 de dolari pe sens.

Vizita președintelui Nicușor Dan la New York are loc cu ocazia Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Intervenția președintelui României, Nicușor Dan, în plen este programată pentru 23 septembrie 2026.

Klaus Iohannis a folosit o versiune VIP a avionului privat

Același tip de avion a fost ales și pentru deplasările fostului președinte Klaus Iohannis, dar în Europa și Orientul Mijlociu.

Și Klaus Iohannis a ales un Falcon 8X la deplasarea în SUA, dar Dassault Falcon 8X LX-LXL, conceput special pentru zborurile VIP, fiind mai scump decât un model de bază Dassault Falcon 8X. LX-LXL a fost configurat la cel mai înalt nivel, conform companiei Global Jet.

În 2024, deplasarea lui Klaus Iohannis la New York a costat 440.000 de euro

Boarding Pass notează, în acest context:

”La vizita anterioară din SUA a actualului președinte, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat de tip Bombardier Global 5000 de la Țiriac Air.

Costul de închiriere de la Global Jet al acestui avion este necunoscut, însă Țiriac Air a încasat 200.000€ pentru avionul pus la dispoziția președinției la începutul anului 2026 pentru vizita din SUA.

În mandatele fostului președinte, Global Jet a asigurat avioanele necesare pentru deplasările din afara Europei, în timp ce o companie aeriană locală a asigurat transportul fostului președinte în Europa. Ocazional, pentru zborurile din Europa au fost închiriate, de câteva ori, și avioane de la Global Jet.

În 2021, pentru vizita oficială a fostului președinte la Adunarea Generală ONU de la New York, Administrația Prezidențială a plătit către Global Jet circa 280.000€.

Un an mai târziu, costul pentru aceeași deplasare, combinată cu participarea la funeraliile reginei Angliei, aproape s-au dublat, ajungând la aproximativ 510.000€, iar în 2023 Global Jet a încasat circa 460.000€ doar pentru un zbor de la București spre New York și retur, cu oprire la Sibiu.

Aproximativ 440.000€ au fost cheltuiți pentru deplasarea fostului președinte la New York în anul 2024, tot cu avion de la Global Jet.

De la aceeași companie aeriană, Administrația Prezidențială a închiriat în ultimii ani avioane precum Dassault Falcon 7X, Falcon 8X, Boeing 737-900 BBJ3, Gulfstream G550 și G650 și Bombardier Global 6000”.