Autostrada Brașov - Făgăraș va avea un singur nod rutier și o lungime de aproape 50 de kilometri

Foto cu caracter ilustrativ; Sursa foto: Agepres

Autostrada Brașov - Făgăraș va avea o lungime de aproape 50 de kilometri și un singur nod rutier, la Șercaia. Viitoarea șosea de mare viteză va asigura legătura între A13 (Sibiu - Făgăraș) și A3.

Guvernul României urmează să aprobe investiția pentru Autostrada Brașov - Făgăraș, după ce va fi încheiată etapa consultării publice, procedură de derulată de Ministerul Transporturilor, notează Bună Ziua Brașov.

Valoarea investiției va fi una semnificativă și va fi asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021 – 2027, dar şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, precum şi din alte surse, dacă se vor identifica.

Lungime de aproape 50 de kilometri și un singur nod rutier, la Șercaia

Valoarea totală a investiției se ridică la 9.351.780.000 lei (inclusiv TVA), iar durata de execuţie a lucrărilor este de 36 de luni, conform proiectului Hotărârii de Guvern.

Traseul autostrăzii va avea o lungime de 49,75 km şi o lăţime a platformei de 26 de metri. Pe traseul acesteia vor fi amenajate 46 de poduri, pasaje sau viaducte, un set de spaţii pentru servicii (câte unul pe fiecare sens), un set de parcări (câte unul pe fiecare sens), un centru de întreţinere şi coordonare, dar şi un nod rutier. Nu în ultimul rând, proiectul prevede realizarea a şase structuri de tip tunel, cut&cover/polată (inclusiv pentru a permite mobilitatea animalelor sălbatice). Noua autostradă va ocupa o suprafaţă totală de 663 de hectare (terenuri publice şi private) şi va trece pe teritoriile localităţilor Codlea, Dumbrăviţa, Şercaia,Şinca, Mândra.

Nodul rutier asigură legătura cu DN1 și DN1S

Autostradă este proiectată să aibă un singur nod rutier, în zona localității Șercaia, care va asigura conexiunea cu DN1 (Brașov - Sibiu), dar și cu DN1S (Şercaia - Hoghiz).

În județul Brașov, autostrada ar urma să fie conectată la A3 (Râșnov - Cristian), dar și la continuarea A13 către Târgu Secuiesc, Onești și Răcăciuni.

Au început lucrările și la prima autostrada din județul Harghita

de curând, Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a anunțat „lucrări în forță“ pe primul lot de autostradă din județul Harghita. Este vorba, mai exact de secțiunea Joseni - Ditrău, parte din Autostrada Unirii (A8).

„La mai puțin de o lună de la startul efectiv al lucrărilor, constructorul român de pe lotul 1D Joseni - Ditrău confirmă începutul foarte bun pe care l-am văzut încă din etapa de pregătire a șantierului. (...)

Este exact ritmul pe care ni-l doream, după ce am finalizat proiectarea cu trei luni înainte de termen, fapt ce a permis demararea lucrărilor în vârful acestui sezon de lucru“, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.