Renault 12, strămoşul Daciei Break, la RAR. Are 50 de ani, dar doar 4000 km la bord

Sursa Facebook RAR

Un Renault 12 i-a încântat pe specialiştii de la Registrul Auto Român din Botoşani. Maşina, precursorul Daciei Break, are 50 de ani vechime, dar numai 4000 km la bord.

Maşina, vopsită în "bleu de France", a fost fabricată în 1974 şi este parte din prima generaţie de Renault 12. Are un motor de 1289 cmc şi are puţin peste 4000 de km la bord.

"RAR Vintage.

Împărtășim cu voi secvențe oferite de ”musafirii” din reprezentanțele Registrului Auto Român.

La Botoșani și-a făcut apariția o adevărată bijuterie, un Renault 12 break cu o culoare spectaculoasă, ”bleu de France”, specifică sporturilor cu motor.

Mașina a fost fabricată în 1974 și face parte din prima generație a modelului Renault 12. Este echipată cu un motor de 1289 cmc, care aparține celebrei familii Renault Cleon Fonte.

Și, în ciuda vârstei respectabile, de peste 50 de ani, istorica sosită la RAR are la bord doar 4026 kilometri și se află într-o stare de conservare remarcabilă". transmite Registrul Auto Român pe Facebook.

Modelul Renault 12 a debutat în octombrie 1969 la Salonul Auto de la Paris. A fost "construită" cu tracţiune faţă şi un motor aşezat longitudinal în partea din faţă, cu patru cilindri în linie. În ceea ce priveşte caroseria, maşina a fost disponibilă ca berlină cu 4 uşi, dar şi ca break cu 5 uşi. Au fost produse peste două milioane de exemplare doar în Franţa, la uzina din Flins.

Statul român a cumpărat licenţa de fabricaţie de la Renault, iar modelul românesc Dacia 1300, fabricat la Uzina de la Mioveni, a fost dezvoltat direct pe baza lui Renault 12.

Între 1969 şi 2004, Dacia a fabricat la Piteşti numeroase versiuni ale lui Renault 12: Dacia 1300 Berlină, Dacia 1310 Berlină, Dacia 1320 Berlină cu hatchback, coupe, break şi pick-up 1304.

Ultimul model menţionat a fost supranumit Dacia Papuc şi a fost dezvoltat în mai multe versiuni, printre care cel cu cabină simplă, cabină dublă, versiune pe benzină, diesel, dar şi cu două sau patru roţi motrice.

După 35 de ani de producție, ultimele două mașini (o berlină și un break) au fost produse la sfârșitul lui 2004 după 1.959.730 exemplare produse. Acestea sunt expuse la Muzeul Automobilului Român. Versiunea 1300 a fost înlocuită cu Logan. Versiunile pick-up au fost produse până la sfârșitul lui 2009.

La Iaşi, un Fiat 110F/500

Sursa: Facebook RAR

"La R.A.R Iași ne-a încântat o mașinuță breloc, un superb Fiat 110F/500. Simbol al eleganței italiene, mașina a fost concepută la mijlocul anilor ’50, special pentru străzile înguste ale peninsulei. Fiatul de care vorbim a fost produs în Italia în 1969 la Uzina Fiat Mirafiori Torino.

Motorul de 499 cm3 este un bicilindru în linie, foarte compact, montat în partea din spate a mașinii. La 4600 rotații pe minut, dezvoltă 18 cp iar viteza maximă este de 95 km/ h, conform fișei tehnice a acestui model.

Ambele automobile au trecut cu bine Inspecția Tehnică Periodică desfășurată de R.A.R dar și testul timpului, mașinile fiind într-o formă de zile mari", mai transmite RAR.