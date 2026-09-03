Se modernizează drumul de legătură dintre Râmnicu Vâlcea și A1 (Pitești - Sibiu)

Premierul Ilie Bolojan, vizită la șantierul Autostrăzii Transilvania. Sursa foto: gov.ro

Guvernul României a aporbat, joi, 3 septembrie 2026, indicatorii tehnico - economici pentru modernizarea unui sector de aproximativ 13,4 km al DN 73C, între Râmnicu Vâlcea şi Tigveni, şi realizarea drumului de legătură cu Autostrada Sibiu-Piteşti.

Modernizarea celor peste 13 kilometri de drum este cu atât mai importantă cu cât un nou lot de autostradă, de la Curtea de Argeș la Tigveni, va fi cel mai probabil deschis circulației în următoarele luni.

"Investiţia, în valoare totală de 769,017 milioane de lei (inclusiv TVA), vizează modernizarea unui sector de aproximativ 13,4 km al DN 73C şi realizarea drumului de legătură cu Autostrada Sibiu-Piteşti, contribuind la dezvoltarea conectivităţii rutiere regionale, la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi la preluarea în condiţii de siguranţă a traficului suplimentar generat de noua infrastructură de transport", se precizează într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Guvernului remis Agerpres.

Finanţarea proiectului se asigură prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din alte surse de finanţare legal constituite.

Investiţia va fi realizată în 14 luni şi include: 13,40 km de drum naţional DN 73C; 2,39 km de drum de legătură cu Autostrada Sibiu-Piteşti; platformă DN 73C cu lăţimea cuprinsă între 9,00 şi 12,50 m; platformă a drumului de legătură cu lăţimea de 19,50 m; 3 intersecţii de tip sens giratoriu; 2 poduri reabilitate; 5 poduri/pasaje noi.

Potrivit unui anunț recent al directorului general CNAIR, Cristian Pistol, lucrările pe secțiunea 3 Cornetu - Tigveni a Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1), practic în următorul lot după cel dintre Curtea de Argeș și Tigveni, au atins un stadiu fizic de 17,35%, însă activitatea se desfășoară în prezent pe doar 30% din suprafața șantierului. El a precizat că extinderea lucrărilor pe întregul lot de 37,4 km depinde de emiterea Acordului Revizuit de Mediu de către ANMAP, pas esențial pentru eliberarea ultimelor autorizații de construire.

Se modernizează și linia de cale ferată Brașov - Șirnea

De asemenea, același comunicat precizează că au fost declanșate procedurile de expropriere pentru imobilele private situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării care vizează reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria.

"Guvernul a aprobat amplasamentul suplimentar necesar reabilitării liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h. Se continuă astfel procedurile necesare pentru realizarea proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare pe secţiunea Braşov-Sighişoara, subsecţiunea 2. Apaţa-Caţa. Totodată, se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe amplasamentul suplimentar, situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale Ormeniş, judeţul Braşov", a transmis sursa citată.

Tronsonul de cale ferată Braşov-Simeria face parte din reţelele AGC, AGTC şi TER (acorduri internaţionale pentru integrarea reţelei feroviare naţionale în reţeaua europeană), precum şi din reţeaua feroviară TEN-T Core.

"Acesta asigură legătura dintre estul şi vestul României, conectând graniţa româno-ungară cu portul Constanţa. Linia feroviară este parte a Coridorului Rin-Dunăre (Nurnberg - Praga - Viena - Budapesta - Curtici - Simeria - Braşov - Bucureşti - Constanţa), care traversează România pe o lungime de 880,2 km şi reprezintă una dintre cele mai importante şi utilizate rute ale reţelei feroviare administrate de C.N.C.F. 'C.F.R.' - S.A., atât pentru transportul naţional de călători şi de marfă, cât şi pentru traficul internaţional", se mai precizează în comunicat.