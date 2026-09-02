Înregistrarea scandalului de la ÎCCJ, provocat de judecătoarea Liliana Alexe în dosarul ROMATSA. Schimb de replici incredibil

Au apărut înregistrări cu scandalul creat de către judecătoarea Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București, în sala de judecată de la ÎCCJ, unde a fost luată în discuție suspendarea certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian al ROMATSA.

Judecătoarea Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București, a fost la un pas să paralizeze tot traficul aerian deasupra României, prin decizia de a suspenda certificatului ROMATSA, de furnizor de servicii de trafic aerian, pentru o lună. Decizia judecătoarei a fost desființată la ÎCCJ, după ce subiectul a deschis o ședință CSAT.

Judecătoarea Liliana Alexe, fără vreun rol în dosarul de la ÎCCJ, a luat cuvântul în sala de la Înalta Curte și a creat un adevărat haos. În cele din urmă, a fost dată afară cu jandarmii. Acum, judecătoarea Liliana Alexe este cercetată de Inspecția Judiciară, fiind propusă pentru suspendarea din magistratură. Cazul său se află în atenția Consiliului Superior al Magistraturii. Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM îl va discuta joi, de la ora 13:00.

În această seară, Mediafax a publicat înregistrarea discuției din sala de judecată, de la ÎCCJ. Redăm cele mai importante pasaje:

Judecătoarea Liliana Alexe: Eu sunt Liliana Cătălina Alexe, judecătorul acestui dosar, din corectitudine, pentru a semnala prezența în sala de judecată a judecătorului de fond a acestui caz. O să fac o scurtă paranteză și o să vă spun… trebuie să îmi justific și eu prezența, având în vedere dosarul ROMATSA și să-mi permiteți 3 minute, pentru publicul care este acum în sală și pentru toate părțile, această prezență… Ședințele de judecată sunt publice. Nu vreau să profit de calitatea mea oficială, de funcția judiciară, și doar ca simplu spectator, la orice recurs a unei instanțe.

”L-am recunoscut de pe rețelele de socializare - și cu asta am spus tot”

Judecătorul de ședință al ÎCCJ: Doamna judecător, lăsați-mă și pe mine să vă explic câteva aspecte.

Judecătoarea Liliana Alexe: Înainte de a explica dumneavoastră, trebuie să auziți și motivarea mea…

Judecătorul de ședință al ÎCCJ: Tocmai pentru că nu sunteți parte în acest dosar și nici nu putem să împietăm asupra drepturilor părților, vă rugăm, tocmai în calitate de spectator (judecătoarea Alexe se prezentase anterior ca spectator n.r.), cum v-ați schimbat această calitate mai devreme, vă rog să luați loc în sală.

Judecătoarea Liliana Alexe: Am înțeles, este public în sală. Sunt cercetată disciplinar și am venit să dau informații… Pentru corectitudine, prezența mea să fie semnalată public. Pe domnul Adrian C. îl știu și eu din spațiile publice că am fost… dosarul ROMATSA dar nu a fost la apelul părților, recunoscându-l de pe mediile de socializare, și cu asta am spus tot. Am vrut să vă semnalez că voi asista. Să-mi asigurați înregistrarea electronică a sedinței de judecată, înregistrare electronică la care am dreptul, vreau să o obțin și de care mă voi prevala pentru a fi depusă în dosarul Inspecției Judiciare… că sunt în verificări prealabile încă.

Judecătorul de ședință al ÎCCJ: Oricum, după cum bine știți, ședința este înregistrată.

Judecătoarea Liliana Alexe: Mă voi prevala și eu ca dreptul meu să fie ascultat și înregistrat în ședință. Aștept și o soluție de la dvs. în sensul încuviințării acestei cereri. Dacă vreunul dintre dvs. știți că sunteți într-o situație de incompatibilitate de orice fel cu judecătorul cauzei, de orice natură, de orice... stați să mă gândesc… pe orice cale… Vă mulțumesc și drag public care a stat în sală, dar sunt și eu aici și mă așez lângă dumneavoastră ca un simplu om.

Discuțiile despre cununia religioasă, ”aspect de imparțialitate”

Cum procesul n-a putut continua, judecătorul de la ÎCCJ a invitat-o pe Liliana Alexe să ia loc, însă aceasta și-a continuat discursul, atenționând judecătorii ”dacă cunoașteți un motiv de incompatibilitate, să vă abțineți de la judecată”. La un moment dat, i s-a atras atenția că tulbură ședința de judecată, dar a insistat: ”Am purtat discuții cu domnul judecător Claudiu Răpeanu pentru cununie religioasă. Consider că acesta este un aspect de imparțialitate…”.

”Nu puteam să tac acolo”

”Doamnă, vă mai adresez o ultimă solicitare… Nu vă pot să mai acord niciun minut, deoarece dumneavoastră nu sunteți parte în acest litigiu” i-a atras atenția judecătorul ÎCCJ, la care judecătoarea Alexe a răspuns că este ”terț interesat”. ”Nu aveți nicio calitate. Doamna judecător, vă rog frumos nu ajungem în o situație delicată” i s-a mai spus.

”Am stat în sala de judecată și nu puteam să tac acolo” a continuat Liliana Alexe.

După mai multe ”zbateri” ale judecătoarei de la Curtea de Apel, în sala de judecată, și rugăminți ale judecătorului ÎCCJ (”Vă rog frumos să luați loc”, ”Doamna judecător, domnul jandarm este aici, vă rog frumos să nu…”, ”Doamna judecător, nu sunteți sunt parte în acest litigiu”, ”Doamna judecător, dumneavoastră nu mai sunteți judecător al cauzei”), în cele din urmă i s-a spus Lilianei Alexe să părăsească sala de judecată.

”Vă rog frumos, domnul jandarm, vă rugăm frumos să ne ajutați în această situație. Vă rog frumos să părăsiți sala însoțită de domnul jandarm. Vă rog frumos să părăsiți sala de judecată. Vă rog frumos, doamna judecător, tocmai pentru că dumneavoastră cunoașteți rigorile legii” i-a spus judecătorul de ședință.

Judecătoarea Liliana Alexe: Stați numai puțin, domnul jandarm, să-mi iau actele…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Vă rog frumos, domnul jandarm, ajutați-o pe doamna judecător să ia actele. Și tocmai pentru că apelăm la cunoștințele dumneavoastră de specialitate. Vă rugăm frumos să-l însoțiți pe domnul jandarm pentru că solemnitatea acestei ședințe este, cum bine știți, mai importantă decât alte aspecte și ce privesc discuțiile personale.

”Domnule jandarm, nu mă împingeți”

Liliana Alexe nu a plecat înainte de a spune că decizia este profund nedreaptă: Consider profund nedreaptă. Domnul jandarm, sunt judecător!

Jandarm: Poftiți, doamnă!

Judecătoarea Liliana Alexe: Stați să-mi iau geanta!

Jandarm: Luați-vă geanta! Și afară, pe sală.

În continuare, Liliana Alexe ar fi scos chiar telefonul să filmeze. Judecătorul de ședință se aude: ”Vă rog frumos să nu vă… Vă rog să părăsiți sala și să continuăm în liniște”. La fel și jandarmul: ”Doamnă, cu tot respectul… S-a dispus evacuarea dumneavoastră din sală. Haideți doamnă, vă rog frumos…”.

Jandarm: Scuze, dar asta este situația. Dumneavoastră ați creat-o, nimeni altcineva…

Judecătoarea Liliana Alexe: Domnule jandarm, nu mă împingeți! Vă rog frumos… Nu mă împingeți că…

Apoi, ședința a continuat.