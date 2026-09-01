Nicușor Dan, față în față cu noii magistrați: Așteaptă raportul șefilor parchetelor la șase luni de la numire. Ce „exces” le reproșează magistraților

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs, marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul întâlnirii cu noii magistrați definitivi, absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii (INM), promoția 2023-2025.

În cadrul întâlnirii cu noii magistrați definitivi, președintele Nicușor Dan a vorbit despre așteptările societății în ceea ce privește combaterea corupției.

Nicușor Dan așteaptă evaluarea activității noilor șefi ai parchetelor

El a spus că așteaptă să treacă cele șase luni de la numirea noilor șefi ai marilor parchete, Cristina Chiriac la Parchetul General, Viorel Cerbu la DNA și Codrin-Horațiu Miron la DIICOT, pentru a putea evalua activitatea acestora. Mai mult, el a apreciat că activitatea în aceste instituții s-a dinamizat și că anchetele penale nu au mai fost expuse „pe surse” în mass-media.

„Există o așteptare a societății legată de mai multe lucruri, precum violența în familie, traficul de droguri ș.a.m.d. Dar cea mai importantă așteptare e legată de fenomenul corupției - corupția mare, corupția mică. Aștept să treacă cele șase luni de la numirea procurorilor șefi. Impresia, până în momentul acesta, este că activitatea s-a dinamizat. Să ne uităm pe cifre. Lucrul bun este că am separat cercetarea penală de televizor, faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung pe surse în spațiul public - acesta e un pas înainte”.

Relația justiției cu politicul. Unde e „excesul” magistraților

În același timp, șeful statului a vorbit și despre relația dintre sistemul de justiție și cel politic, despre care a spus că va avea nevoie de timp pentru a fi echilibrată. El a spus că, după ce politicul a neglijat sistemul de justiție, au apărut și „niște excese” din partea acestuia, în special în zona salarizării, urmate de o campanie de blamare a magistraților.

„Este o relație pe care ne va lua ceva timp să o echilibrăm: relația dintre sistemul de justiție și politic, pentru că mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care și din cealaltă parte s-au petrecut niște excese, mă refer în special la zona de salarizare. După care, cel mai grav, a început o campanie de blamare a întregului cor profesional. Și asta nu e sănătos nici pentru o parte, nici pentru alta. Avem de lucru”, a mai spus Nicușor Dan, marți, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan: Există niște tentații în sistemul de justiție

Președintele Nicușor Dan le-a mai transmis noilor magistrați definitivi, absolvenți ai INM, în discursul său, că „responsabilitatea pe care o aveți este mare - și asta e, evident, un izvor de satisfacție”.

Totuși, potrivit acestuia, sunt niște tentații în această meserie: „Sunt niște tentații, în umila mea experiență de justițiabil, pe care un tânăr magistrat le are - o tentație a aroganței, pentru că ați făcut o școală grea și ați fost selectați dintre mai mulți oameni care au făcut studii juridice; tot timpul și de la mulți oameni ai de învățat. Există o tentație a autosuficienței, pe care am văzut-o la câțiva dintre magistrați. E în joc imaginea statului român, iar pentru dezvoltarea personală nu e bună.

Am văzut o tentație de a da dreptate statului, nesănătoasă, pentru că, dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară, și a treia oară. Și am mai văzut o tentație de conformism: dacă toată lumea merge într-o direcție, de ce să merg într-o alta?! Din nou, aici e nevoie de curajul propriei opinii”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre încrederea scăzută în sistemul de justiție

În discursul său, Nicușor Dan a vorbit și despre relația individului cu sistemul. El i-a încurajat pe magistrați „să aibă curajul propriilor opinii”.



„Îmi aduc aminte în 2022, când am preluat mandatul de Primar General. 'Până unde o să forțez relația asta?', mă întrebam eu atunci... Și prietenii, lumea din jur îmi spuneau: 'Săracul, e așa delicat... O să-l mănânce'. Aveți curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim 'sistem'.

Președintele a adăugat și alte „câteva observații” cu privire la sistemul de justiție: „Cea mai importantă - serviciul de justiție este unul public, se adresează publicului și e măsurat de el. Cel mai important indicator e încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Dacă ea e cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău. Este ceva ce toți, împreună, trebuie să corectăm.

Există un grad redus de încredere al cetățenilor în sistemul de justiție, dar există un grad destul de redus de încredere a oamenilor din sistemul de justiție în sistemul de justiție. Aici sunt mii de oameni care trebuie să rezolve intern această chestiune”, a mai punctat el.