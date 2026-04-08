DCNews Stiri Nicușor Dan a semnat decretele pentru noii șefi ai parchetelor: Cine sunt cei care vor conduce DNA, DIICOT și Parchetul General
Data actualizării: 23:39 08 Apr 2026 | Data publicării: 23:23 08 Apr 2026

Nicușor Dan a semnat decretele pentru noii șefi ai parchetelor: Cine sunt cei care vor conduce DNA, DIICOT și Parchetul General
Autor: Dana Mihai

Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri seară, că a aprobat oficial noile numiri în fruntea Parchetului General (PICCJ), a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a DIICOT.

Concret, acesta a emis următoarele decrete privind desemnarea noilor șefi:

  • Cristina CHIRIAC - funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Șefa DNA Iași din 2022, a avut o ascensiune rapidă în carieră, trecând direct la DIICOT și apoi la DNA, fără experiență la nivel de tribunal. Activitatea sa recentă a fost limitată, iar numele ei a fost asociat și cu o controversă privind neinstrumentarea unor înregistrări sensibile.

  • Marius VOINEAG - funcția de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

A condus DNA în ultimii trei ani, propunând o reformă a instituției, dar mandatul său a fost marcat de controverse. A fost acuzat din interior că a încercat să controleze anchetele procurorilor, prin solicitarea accesului la măsuri de supraveghere din toate dosarele, decizie pe care a susținut că este legală.

  • Ioan-Viorel CERBU - funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

Este un procuror cu experiență îndelungată în DNA, unde a activat din 2004 și a ocupat mai multe funcții de conducere, ulterior trecând la DIICOT și apoi la Parchetul Curții de Apel București. În ultimii ani, a revenit în DNA, devenind consilier al șefului instituției și apoi adjunct, fiind considerat unul dintre cei mai experimentați procurori și implicat în dosare importante, precum cel al Portului Constanța.

  • Marinela MINCĂ - funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Din ianuarie 2024, Marinela Mincă a fost procuror-şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

  • Marius-Ionel ȘTEFAN - funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

A fost procurorul-șef al DNA Pitești din aprilie 2022.

  • Codrin-Horațiu MIRON - funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Are o experiență de aproape trei decenii în sistem, activând și conducând structuri DIICOT din Arad și Timișoara. Pe lângă cariera profesională, are venituri consistente și activitate academică, fiind și doctor în drept.

  • Alex-Florin FLORENȚA - funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

A fost procuror general al României din 2023, având un mandat caracterizat de discreție și critici privind lipsa de fermitate. A fost sancționat de CSM după declarații critice la adresa instanțelor, iar perioada sa a fost marcată și de rezultate slabe în investigarea corupției din justiție, cu foarte puțini magistrați trimiși în judecată.

Președintele a anunțat că nu a aprobat decretul privind numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de adjunct al DIICOT.

  • Gill Julien Grigore-Iacobici, procuror la Parchetul Curții de Apel Constanța și propus pentru funcția de adjunct la DIICOT, este descris ca având o experiență profesională solidă. În spațiul public au fost menționate și aspecte legate de situația sa familială și de unele donații primite, precum și informații privind activitatea și statutul rudelor sale.

„După acest moment, așteptarea pe care o am de la parchete și de la șefii lor este o dinamizare a activității parchetelor, pentru a răspunde așteptărilor românilor. Românii văd corupție. (…) De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. Drogul este un fenomen social extrem de nociv, care afectează tot mai mulți români. Evaziunea fiscală afectează bugetul statului”, a declarat președintele, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

