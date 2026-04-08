Imagini spectaculoase cu eclipsa solară și fața ascunsă a Lunii, surprinse de astronauții Artemis 2

NASA a publicat prima serie de fotografii realizate de astronauţii misiunii Artemis 2 în timpul survolului lor istoric al emisferei ascunse a Lunii, transmite miercuri Live Science.

Totodată, oficialii au anunțat că sunt aşteptate condiţii meteorologice favorabile pentru revenirea pe Pământ a astronauţilor, care vor ameriza vineri în apropierea coastelor din San Diego, California, lângă frontiera dintre Statele Unite şi Mexic, unde vor fi aşteptaţi de nava USS John P. Murtha, transmite agenţia EFE.

Imagini spectaculoase surprinse de misiunea Artemis 2

Prima imagine, numită „Apus de Pământ”, arată planeta noastră dispărând în spatele feţei pătate a Lunii şi aminteşte de fotografia „Răsărit de Pământ” realizată de astronautul Bill Anders de pe Apollo 8 în 1968. O umbră care avansează delimitează partea întunecată a planetei noastre, unde miliarde de oameni dormeau în timp ce echipajul Artemis 2 scria istorie.

O a doua imagine nouă prezintă o eclipsă solară uimitoare, observată în timp ce astronauţii se scufundau în spatele Lunii - oferindu-le aproximativ 40 de minute de linişte radio completă pentru a se bucura de privelişte.

„Când eram pe partea ascunsă a Lunii, privind înapoi spre Pământ, nu te simţeai ca şi când te-ai fi aflat într-o capsulă”, a spus specialistul misiunii Artemis 2, Jeremy Hansen. „Ai fi fost transportat pe partea ascunsă a Lunii. Şi chestia asta te-ar fi pus pe gânduri. A fost o experienţă umană extraordinară. Suntem atât de recunoscători pentru asta”.

Echipajul Artemis 2, primul din istorie care a văzut o eclipsă solară din spatele Lunii

Membrii echipajului Artemis 2 sunt primii oameni din istorie care au văzut o eclipsă solară din spatele Lunii. Totalitatea - blocarea completă a Soarelui de către discul lunar - a durat aproximativ o oră. În acest timp, astronauţii au raportat că au văzut planete strălucitoare (inclusiv Marte, Venus şi Saturn) alături de stele.

Strălucirea slabă a luminii Pământului şi fâşii din coroana solară, pe care le-au descris ca „fire de păr de bebeluşi„, au apărut pe marginile discului lunar.

„Acest lucru continuă să fie ireal”, a spus pilotul Artemis 2, Victor Glover, la un moment dat în timpul survolului de şapte ore. „Soarele a trecut în spatele Lunii, iar coroana este încă vizibilă şi este strălucitoare şi creează un halou aproape în jurul întregii Luni. Pământul este atât de strălucitor acolo, iar Luna este pur şi simplu suspendată în faţa noastră”.

Survolul selenar i-a transformat pe Glover, Hansen, specialista misiunii Christina Koch şi pe comandantul Reid Wiseman în primii oameni din istorie care au văzut întreaga faţă ascunsă a Lunii - o performanţă imposibilă în timpul misiunilor Apollo din cauza traiectoriilor de zbor ale acelor misiuni.

„Frate, ador terminatorul”, a strigat Glover la centrul de control al misiunii, referindu-se la linia de demarcaţie dintre zi şi noapte pe Lună. „Există atât de multă magie în terminator - insulele de lumină, văile care arată ca nişte găuri negre. Ai senzaţia că poţi cădea direct în centrul Lunii dacă ai păşi în unele dintre ele. Este pur şi simplu captivant din punct de vedere vizual”.

Lângă linia terminatorului, echipa a descoperit şi două noi cratere lunare, pe care au cerut să le numească Integrity, după indicativul oficial al capsulei echipajului, şi Carroll, în onoarea regretatei soţii a lui Wiseman.

În timpul survolului, echipajul s-a arătat uimit de nuanţele de verde şi maro de pe suprafaţa Lunii, documentând craterele nevăzute anterior şi observând altele noi.

Survolul i-a propulsat pe astronauţi la o distanţă maximă de 406.777 de kilometri de Pământ, doborând recordul anterior de distanţă faţă de Pământ a unui echipaj uman cu aproximativ 6.600 km.

La fel ca alte două duzini de astronauţi care au fost pe Lună, membrii echipajului au declarat că s-au simţit schimbaţi de ceea ce a văzut.

„Când avem această perspectivă şi o comparăm cu Pământul, casa noastră, ne aminteşte cât de multe avem în comun”, a spus Koch. „Tot ce avem nevoie, Pământul ne oferă. Şi acesta este un fel de miracol şi unul pe care nu îl poţi cunoaşte cu adevărat până nu ai avut perspectiva din exterior”.

Când și cum se vor întoarce astronauții

„Avem aproximativ 475 de mile (marine) de ocean (879 de kilometri) din care putem alege condiţiile meteorologice cele mai acceptabile. Vremea în apropierea oraşului San Diego pare favorabilă, aşa că sunt optimist că vom putea ameriza în apropierea coastei", a declarat Jared Isaacman, administratorul NASA, într-o conferinţă de presă.

Agenţia spaţială americană a făcut acest anunţ după ce capsula spaţială Orion a părăsit marţi sfera de influenţă a Lunii, iar cei patru astronauţi ai misiunii au început manevrele de întoarcere pe Pământ, după ce au înconjurat Luna.

„Suntem pe drumul de întoarcere acasă, pe Pământ. Ne-am luat temporar rămas-bun de la Lună astăzi mai devreme, la ora 13:23, ora estică a Statelor Unite (17:23 GMT). Acesta este momentul în care ieşim din sfera de influenţă lunară şi ne aflăm din nou sub controlul gravitaţiei Pământului”, a declarat directorul de zbor, Rick Henfling.

Separarea modulelor de serviciu şi a echipajului de navă va începe vineri la ora 19:33, ora estică a Statelor Unite (23:33 GMT), iar amerizarea este prevăzută pentru ora 20:06 (00:06 GMT, sâmbătă).

Astronauţii urmează să îşi dedice aceste ultime zile ale misiunii pregătirii navei, a echipamentului şi a costumelor pentru revenirea pe Pământ, unde NASA va organiza o conferinţă de presă după sosirea lor.

Administratorul NASA a subliniat că acesta este „un început bun” pentru următoarele misiuni din cadrul programului Artemis, care vizează două călătorii cu echipaj uman pe suprafaţa Lunii în 2028, după ce Artemis II a avut „o lansare fără probleme” de la Cape Canaveral, în Florida, „iar vehiculul s-a comportat bine”.

„Dar voi respira mai uşor când vom trece prin procesul de reintrare (în atmosfera terestră) şi vor fi cu toţii în apă, pregătiţi pentru misiunile următoare”, a declarat Isaacman.

Şeful agenţiei spaţiale a reamintit că preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat la Casa Albă pe astronauţii misiunii Artemis II, comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialista Christina Koch, de la NASA, precum şi pe Jeremy Hansen, de la Agenţia spaţială canadiană.

Oficialii NASA au indicat că descoperirile realizate în cursul acestei misiuni şi observarea feţei ascunse a Lunii vor ajuta viitoarele proiecte ale Statelor Unite, precum instalarea unei baze selenare şi viitoarea explorare umană a planetei Marte, scrie Agerpres.

