€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Trump, felicitări pentru echipajul de astronauţi Artemis: Aţi făcut istorie
Data actualizării: 09:43 07 Apr 2026 | Data publicării: 08:39 07 Apr 2026

Trump, felicitări pentru echipajul de astronauţi Artemis: Aţi făcut istorie
Autor: Tiberiu Vasile

Artemis II. Misiunea de 10 zile aproape de Luna. Poză cu echipajul Artemis II. Misiunea de 10 zile aproape de Luna. Poză cu echipajul - Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, i-a contactat pe membrii echipajului misiunii Artemis II pentru a-i felicita după survolul istoric al Lunii, primul de acest tip din ultimele peste 50 de ani.

Preşedintele american Donald Trump i-a sunat luni seară pe astronauţii misiunii Artemis II a NASA pentru a-i felicita după survolul lor pe lângă Lună, primul în mai bine de o jumătate de secol, relatează AFP.

"Astăzi aţi făcut istorie şi aţi făcut întreaga Americă mândră, incredibil de mândră", a spus el într-un apel vocal către cei trei americani şi canadianul membri ai echipajului.

"Sunteţi cu adevărat pionierii timpului nostru, toţi"

"Sunteţi cu adevărat pionierii timpului nostru, toţi", a spus preşedintele, adăugând: "Iar unul dintre voi se întâmplă să fie un vecin. Ştiţi cine este, nu-i aşa? Aveţi pe cineva special acolo, un vecin, şi ne iubim aproapele".

Preşedintele - care uneori a avut relaţii tensionate cu Canada - s-a referit la canadianul Jeremy Hansen, membru al echipajului alături de americanii Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman.

Apoi a început o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu astronauţii, Trump întrebându-i, printre altele, cum s-au simţit în timpul întreruperii comunicaţiilor, blocate luni când nava spaţială a trecut prin spatele Lunii.

"Aştept cu nerăbdare să vă urez bun venit în Biroul Oval"

"Am spus o scurtă rugăciune, apoi a trebuit să merg mai departe. Înregistram observaţii ştiinţifice de pe faţa ascunsă a Lunii", a răspuns Victor Glover de pe nava spaţială Orion.

Membrii echipajului i-au răspuns pe rând lui Donald Trump, dându-şi microfonul mai departe şi lăsându-l să plutească printre ei.

Schimbul de replici a inclus şi un scurt moment de ezitare, determinându-i pe astronauţi să întrebe centrul de control al misiunii dacă mai sunt conectaţi. "Sunt aici", a răspuns preşedintele SUA, care a promis că îi va invita la Washington.

"Sunteţi cu adevărat extraordinari. Toată lumea vorbeşte despre asta. Aştept cu nerăbdare să vă urez bun venit în Biroul Oval de la Casa Albă, unde vom sărbători realizările şi victoriile voastre incredibile", a spus el, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Astronauții misiunii Artemis II au izbucnit în lacrimi: Motivul emoționant pentru care un crater a fost denumit „Carroll"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astronauti
artemis
artemis 2
luna
donald trump
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close