Subcategorii în Politica

DCNews Politica Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Data publicării: 22 Mai 2026

Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Autor: Doinița Manic

imagine cu Ilie Bolojan Foto: Agerpres
Premierul interimar Ilie Bolojan a venit cu o primă reacție după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României.

Premierul demis Ilie Bolojan a venit cu o primă reacție după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza pentru România.

"Era evident că ceea ce s-a întâmplat de la finalul lunii februarie și până astăzi, prin războiul din Golf, va avea niște efecte asupra economiilor din toată lumea. Și creșterea prețurilor la combustibili, așa cum ați văzut-o și o vedem în continuare, este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind, din păcate, și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an, fără a lua în calcul această situație excepțională. De asemenea, ceea ce se întâmplă în continuare legat de războiul din Ucraina, legat de problemele tarifare dintre blocurile economice mari, nu este denatură să antreneze creșterea economică.

Ilie Bolojan: Nu trebuie să ne ascundem, este o reașezare a economiei românești

Economia țării noastre este legată de cea a Uniunii Europene și deci suntem fie tractați de economie, dacă merge foarte bine mergem și noi foarte bine, fie încetiniți, în condițiile în care nu există o creștere susținută. Deci aceste lucruri erau de așteptat.

În plus, nu trebuie să ne ascundem, este o reașezare a economiei românești. Vă rog să vă gândiți că ani de zile am funcționat cu niște deficite foarte mari, deci practic am aruncat bani în piață. Cu toate că am aruncat miliarde în piață, creșterea economică 2023-2024-2025 nu a fost pe măsura banilor aruncați în piață pentru că erau în principal bani duși pe consum care au avut efecte de creștere a deficitelor comerciale, de creștere a importurilor și acum economia noastră se reașează.

"Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, indiferent de ce guverne vor fi"

Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, indiferent de ce guverne vor fi sunt aspecte de bază care înseamnă să ne păstrăm echilibrele bugetare. E foarte important acest lucru pentru ca ratingul țării noastre să fie predictibil, pentru ca încrederea investitorilor să rămână la un nivel rezonabil.

E nevoie să derulăm absorbția fondurilor euopene pentru că bugetul pentru investiții anul acesta este de 8% din PIB, este cel mai mare buget de investiții ca pondere, dar și ca bugete din ultimii ani, datorită componentei de fonduri europene, și atragerea acestor bani asigură fluxul în zona de construcții și a derivatelor.

De asemenea, este foarte important să lucrăm pe componenta de prețuri la energie. (...) Nu în ultimul rând, e nevoie să avem mai mulți oameni pe piața muncii. Suntem pe penultimul loc în Europa ca număr de cetățeni în piața muncii din populația activă a României. Fără mai mulți oameni în piața muncii e greu de presupus că vom avea o economie cu o productivitate mai mare care să acopere toate nevoile, cu mai mulți contribuabili. Acestea sunt câteva elemente de bază care dacă vor fi luate în considerare, acești indicatori vor fi corectați mai repede în perioada următoare", a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă.

România se află în prag de stagnare economică în 2026, după ce Comisia Europeană a redus puternic estimările privind evoluția economiei. În noile proiecții de primăvară, publicate joi, Executivul comunitar indică o creștere de doar 0,1%, față de nivelul de 1,1% anticipat în toamna anului trecut.

ilie bolojan
economie
comisia europeana
prognoza
crestere economica
