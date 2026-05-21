€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, recomandare înainte de votul pe legea transparentizării finanțării ONG-urilor
Data publicării: 21 Mai 2026

Nicușor Dan, recomandare înainte de votul pe legea transparentizării finanțării ONG-urilor
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele României, Nicușor Dan, și-a exprimat opinia față de proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan, președintele României, a venit cu o recomandare ănainte de votul din Camera Deputaților pe proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor.

„Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Transparența în fața statului a oricărei persoan socio profesională și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră“, a transmis, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

Reamintim că Senatul a adoptat o propunere legislativă iniţiată de AUR prin care asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia depunerii anuale la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a surselor de finanţare.

Au fost înregistrate 76 de voturi "pentru", 32 "împotrivă" şi patru abţineri, potrivit Agerpres.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

CITEȘTE ȘI                  -                Nicuşor Dan are un nou consilier. Cine e Radu-Ioan Mogoş

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ong
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Nicule, stai in banca ta!   •   21 Mai 2026   •   17:44

Adica ce vrea sa spuna Nea Nicu, sa schimbam, dar sa nu se schimbe nimic sau sa nu schimbam dar sa facem schimbari in punctele esentiale. Tataie, e important sa stim cine este in spatele acestor ONG-uri. Cine le sustine. Restul sunt detalii.

Sorin G   •   21 Mai 2026   •   17:36

Să ne intelegem: ONG inseamna ne guvernamentala. Și atunci de ce guvernul le da bani? Ia ganditi-va: 3% din impozit care stupa definitely… sunt ong - sa se finances din donation u din buget

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
De ce cred adolescenții (și nu numai) că „vorbește lumea” despre ei? Radu Leca explică mecanismul
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult
Publicat acum 49 minute
Dosarul 10 august ajunge la verdict. Sentința pentru foștii șefi ai Jandarmeriei, așteptată pe 11 iunie
Publicat acum 50 minute
Anunțul zilei de la Guvern despre programul Rabla 2026. Vezi de unde vei putea să-ți iei mașină
Publicat acum 1 ora si 9 minute
INHGA a emis Cod galben de inundații pe râuri din zece județe
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Publicat acum 7 ore si 58 minute
De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Publicat acum 6 ore si 0 minute
Minor mort la școală, în timpul pauzei. Ar fi căzut ca secerat
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close