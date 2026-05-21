Nicușor Dan, recomandare înainte de votul pe legea transparentizării finanțării ONG-urilor

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan, președintele României, a venit cu o recomandare ănainte de votul din Camera Deputaților pe proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor.

„Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Transparența în fața statului a oricărei persoan socio profesională și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră“, a transmis, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

Reamintim că Senatul a adoptat o propunere legislativă iniţiată de AUR prin care asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia depunerii anuale la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a surselor de finanţare.

Au fost înregistrate 76 de voturi "pentru", 32 "împotrivă" şi patru abţineri, potrivit Agerpres.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

