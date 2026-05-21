Trump și Netanyahu, în dezacord privind strategia față de Iran

Preşedintele american Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu s-au contrazis recent într-o discuţie privind strategia de urmat faţă de Iran, afirmă miercuri portalul de ştiri Axios şi cotidianul Wall Street Journal, citate de dpa.

Cele două publicaţii au relatat, pe baza unor surse neidentificate, că dezacordul priveşte cea mai recentă propunere de încheiere a conflictului, avansată de Qatar şi Pakistan alături de alţi parteneri.

O sursă a Axios susţine că Netanyahu a fost foarte agitat, chiar panicat după convorbirea cu Trump de marţi.

La rândul său, preşedintele Statelor Unite a afirmat, conform presei, că prim-ministrul Israelului "va face orice îi spun eu".

După ameninţări repetate transmise Iranului în ultimele săptămâni, Trump a declarat că va amâna un nou atac deoarece sunt în curs negocieri serioase, pe care le-a descris drept o evoluţie pozitivă. Netanyahu rămâne sceptic în privinţa tratativelor şi ar dori să reia războiul început în februarie alături de americani, ceea ce ar slăbi şi mai mult capacităţile militare iraniene, conform Agerpres.

Negocieri serioase între Washington și Teheran

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a renunţat la un atac împotriva Iranului prevăzut marţi, ca răspuns la solicitarea unor lideri ai ţărilor din Golf, şi a afirmat că au loc "negocieri serioase", transmite AFP.

Liderul de la Casa Albă a adăugat, într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social, că Statele Unite sunt pregătite, totuşi, să lanseze un "atac total şi pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil" cu Teheranul.

El a precizat că cererea de suspendare a operaţiunii militare a venit din partea liderilor Qatarului, Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite care, după cum s-a exprimat, consideră că un acord este posibil.

Acordul în cauză trebuie să garanteze că Iranul nu se dotează cu arme nucleare, a scris Donald Trump care, însă, nu a oferit alte detalii.

