Doi bărbați au fost arestaţi preventiv pentru camătă. 17 persoane vătămate
Data publicării: 21 Mai 2026

Doi bărbați au fost arestaţi preventiv pentru camătă. 17 persoane vătămate
Autor: Tiberiu Vasile

politie perchezitii ărimar Imagine cu o mașină de poliție. Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Doi bărbați, de 30 și 56 de ani, au fost reținuți și ulterior arestați preventiv într-un dosar de camătă instrumentat în București.

Doi bărbaţi cercetaţi pentru camătă au fost reţinuţi şi, ulterior, arestaţi preventiv, în urma a patru percheziţii domiciliare unde au fost identificate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care telefoane mobile, peste 17.260 de lei şi 9.600 de euro.

"La data de 19 mai, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de camătă", informează Biroul de presă al DGPMB.

Fapta ar fi fost comisă în dauna a 17 persoane vătămate

Potrivit anchetatorilor, în perioada 13 septembrie 2023 - 6 mai 2026, doi bărbaţi, în vârstă de 30, respectiv 56 de ani, ar fi împrumutat diferite sume mai multor persoane fizice, pentru care ar fi perceput lunar dobânzi cuprinse între 20% şi 30%, precum şi diverse garanţii, în special autoturisme.

"Din cercetări, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă în dauna a 17 persoane vătămate", arată sursa citată.

Cei doi bănuiţi au fost depistaţi şi conduşi la audieri.

În baza probatoriului administrat, cei în cauză au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de camătă, conform Agerpres. 

