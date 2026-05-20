MAE, noi precizări după ce două românce au fost date dispărute în urma unei explozii, în Germania

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, echipajele specializate pentru situații de urgență intervin la fața locului și caută persoane care s-ar putea afla sub dărâmături în urma exploziei.

În discuțiile purtate cu reprezentanții MAE, primarul orașului, Octavian Ursu, a declarat că intervenția este în desfășurare și că autoritățile încearcă să gestioneze situația cât mai rapid.

„Sunt în legătură cu Ambasada României din Berlin și cu Ministerul de Externe din București pentru a coordona tot ce este necesar pentru cetățenii români afectați de această situație. Rog media din România să aibă răbdare și respect în aceste momente grele pentru concetățenii noștri”, este mesajul primarului Octavian Ursu.

CITEȘTE ȘI: Două românce date dispărute, după prăbușirea unei clădiri în Germania

MAE le reamintește românilor aflați în Germania că pot solicita sprijin consular la numerele de telefon ale Ambasadei României din Berlin și ale consulatelor generale din Bonn, München și Stuttgart. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund permanent.

Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;

Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;

Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

Pentru situații de urgență, românii aflați în Germania au la dispoziție și numere speciale de permanență ale misiunilor diplomatice și consulare.

Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;

Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;

Consulatul General al României la München: +49 16 02 087 789;

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Amintim că MAE a anunțat că două persoane cu cetățenie română sunt date dispărute după o explozie produsă în orașul Goerlitz din Germania, în noaptea de luni spre marți, 18 mai 2026.