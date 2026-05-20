€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Un bărbat din SUA este acuzat că și-a ucis soția, apoi s-a declarat „văduv” pe Facebook și i-ar fi oferit verigheta noii iubite
Data publicării: 20 Mai 2026

Un bărbat din SUA este acuzat că și-a ucis soția, apoi s-a declarat „văduv” pe Facebook și i-ar fi oferit verigheta noii iubite
Autor: Viviana Marsaa

diamant_72978600 Foto Ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un bărbat din Wisconsin, SUA, este acuzat că și-ar fi ucis soția, care este dată dispărută din luna mai 2025. Apoi, el și-a schimbat statutul pe Facebook în „văduv” și și i-ar fi dar verigheta noii logodnice.

Aaron Nelson, în vârstă de 43 de ani, este acuzat că și-ar fi ucis soția, Alexis, care este dată dispărută din luna mai 2025.  Apoi, el și-a schimbat statutul pe Facebook în „văduv” și i-ar fi oferit verigheta femeii ucise noii sale logodnice, pe care a cunoscut-o pe Tinder, transmit autoritățile.

Aaron Nelson a fost arestat vineri. El este acuzat de omor deosebit de grav și de ascunderea unui cadavru, în legătură cu dispariția soției sale, Alexis Nelson, în vârstă de 42 de ani, conform Biroului Șerifului din comitatul Dodge.

Unde au fost văzuți cei doi ultima dată împreună

Anchetatorii au afirmat că cei doi, care locuiau împreună în Beaver Dam, Wisconsin, au fost văzuți ultima dată împreună într-un magazin Kwik Trip din Beaver Dam, pe 29 martie 2025, conform imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere.

Apoi, membrii familiei au raportat dispariția lui Alexis, după ce nu au mai primit vești de la ea din luna mai 2025. Nelson a cunoscut o femeie pe Tinder în aprilie 2025, notează procurorii, iar până la sfârșitul lunii mai cei doi erau deja într-o relație și trăiau împreună, potrivit documentelor din dosar.

Moarte violentă și o presupusă încercare de a ascunde urmele

Între timp, Alexis rămâne dispărută. Trupul ei nu a fost găsit, dar anchetatorii susțin că probele adunate în ultimul an arată o moarte violentă și o presupusă încercare de a o ascunde, conform unei plângeri penale obținute de Law & Crime.

Conform documentelor instanței, datele de pe telefonul mobil arată că telefonul lui Alexis a ajuns în Sun Prairie la scurt timp după ce a fost văzută ultima dată cu Nelson, pe data de 29 martie 2025.

Suspectul și-a creat un nou cont de Facebook sub numele „James Nelson”

Procurorii îl acuză pe Nelson că a cumpărat a doua zi un coș de gunoi, recipient pe care anchetatorii l-au recuperat ulterior din locuința noii sale logodnice, în urma unei percheziții făcute în iunie.

Pe 2 aprilie 2025, Nelson și-a creat un nou cont de Facebook sub numele „James Nelson”. Când anchetatorii au analizat acest profil în luna noiembrie, au observat că statutul său relațional fusese schimbat în „văduv”, potrivit WISC.

Inelul noii sale logodnice fusese al soției sale moarte

Ulterior, anchetatorii au descoperit că inelul de logodnă al noii sale logodnice fusese, anterior, verigheta lui Alexis Nelson, conform plângerii penale.

Când proprietatea logodnicei a fost percheziționată în iunie, anchetatorii au adus un câine specializat în detectarea cadavrelor, care a semnalat mirosul în apropierea unui șopron unde fusese depozitat coșul de gunoi, indicând posibila prezență a mirosului de resturi umane în descompunere, au afirmat anchetatorii.

Autoritățile au mai spus că perchezițiile făcute în fostul apartament al cuplului și într-o unitate de depozitare au scos la iveală dovezi legate de Alexis, inclusiv sânge care corespunde ADN-ului ei și semne de descompunere umană, scrie The Independent.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sotie
crima
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
MAE, noi precizări după ce două românce au fost date dispărute în urma unei explozii, în Germania
Publicat acum 35 minute
PSD, nemulțumit de explicațiile lui Ilie Bolojan privind contractul de consultanță din banii SAFE: "Confirmă și adâncește suspiciunile"
Publicat acum 37 minute
Posibilă tentativă de suicid la stația de metrou Păcii: Circulația trenurilor, modificată de Metrorex
Publicat acum 38 minute
Revoltător: În cazul elevului înjunghiat de 5 ori la școală, exista istoric de hărțuire. O spune chiar prefectul!
Publicat acum 42 minute
Un bărbat din SUA este acuzat că și-a ucis soția, apoi s-a declarat „văduv” pe Facebook și i-ar fi oferit verigheta noii iubite
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 5 ore si 15 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close