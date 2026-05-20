Un bărbat din SUA este acuzat că și-a ucis soția, apoi s-a declarat „văduv” pe Facebook și i-ar fi oferit verigheta noii iubite

Aaron Nelson, în vârstă de 43 de ani, este acuzat că și-ar fi ucis soția, Alexis, care este dată dispărută din luna mai 2025. Apoi, el și-a schimbat statutul pe Facebook în „văduv” și i-ar fi oferit verigheta femeii ucise noii sale logodnice, pe care a cunoscut-o pe Tinder, transmit autoritățile.

Aaron Nelson a fost arestat vineri. El este acuzat de omor deosebit de grav și de ascunderea unui cadavru, în legătură cu dispariția soției sale, Alexis Nelson, în vârstă de 42 de ani, conform Biroului Șerifului din comitatul Dodge.

Unde au fost văzuți cei doi ultima dată împreună

Anchetatorii au afirmat că cei doi, care locuiau împreună în Beaver Dam, Wisconsin, au fost văzuți ultima dată împreună într-un magazin Kwik Trip din Beaver Dam, pe 29 martie 2025, conform imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere.

Apoi, membrii familiei au raportat dispariția lui Alexis, după ce nu au mai primit vești de la ea din luna mai 2025. Nelson a cunoscut o femeie pe Tinder în aprilie 2025, notează procurorii, iar până la sfârșitul lunii mai cei doi erau deja într-o relație și trăiau împreună, potrivit documentelor din dosar.

Moarte violentă și o presupusă încercare de a ascunde urmele

Între timp, Alexis rămâne dispărută. Trupul ei nu a fost găsit, dar anchetatorii susțin că probele adunate în ultimul an arată o moarte violentă și o presupusă încercare de a o ascunde, conform unei plângeri penale obținute de Law & Crime.

Conform documentelor instanței, datele de pe telefonul mobil arată că telefonul lui Alexis a ajuns în Sun Prairie la scurt timp după ce a fost văzută ultima dată cu Nelson, pe data de 29 martie 2025.

Suspectul și-a creat un nou cont de Facebook sub numele „James Nelson”

Procurorii îl acuză pe Nelson că a cumpărat a doua zi un coș de gunoi, recipient pe care anchetatorii l-au recuperat ulterior din locuința noii sale logodnice, în urma unei percheziții făcute în iunie.

Pe 2 aprilie 2025, Nelson și-a creat un nou cont de Facebook sub numele „James Nelson”. Când anchetatorii au analizat acest profil în luna noiembrie, au observat că statutul său relațional fusese schimbat în „văduv”, potrivit WISC.

Inelul noii sale logodnice fusese al soției sale moarte

Ulterior, anchetatorii au descoperit că inelul de logodnă al noii sale logodnice fusese, anterior, verigheta lui Alexis Nelson, conform plângerii penale.

Când proprietatea logodnicei a fost percheziționată în iunie, anchetatorii au adus un câine specializat în detectarea cadavrelor, care a semnalat mirosul în apropierea unui șopron unde fusese depozitat coșul de gunoi, indicând posibila prezență a mirosului de resturi umane în descompunere, au afirmat anchetatorii.

Autoritățile au mai spus că perchezițiile făcute în fostul apartament al cuplului și într-o unitate de depozitare au scos la iveală dovezi legate de Alexis, inclusiv sânge care corespunde ADN-ului ei și semne de descompunere umană, scrie The Independent.