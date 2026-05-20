DCNews Stiri Posibilă tentativă de suicid la stația de metrou Păcii: Circulația trenurilor, modificată de Metrorex
Data publicării: 20 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

metrou bucuresti Metrou București. Sursa foto: Agerpres
O posibilă tentativă de suicid a avut loc în București, miercuri după-amiază, în stația de metrou Păcii, circulația trenurilor fiind afectată, informează Metrorex.

Circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată miercuri după-amiaza, ca urmare a unei tentative de suicid în staţia Păcii, în direcţia Preciziei, informează Metrorex.

Circulația trenurilor, afectată de incident

„Metrorex informează că astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în staţia de metrou Păcii, firul 2, în direcţia Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii.

Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi celorlalte organe abilitate”, se menţionează într-un comunicat al companiei.

Conform procedurilor interne, autorităţile abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul, subliniază sursa citată, potrivit Agerpres.

