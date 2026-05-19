Mugur Isărescu: Un premier tehnocrat nu e o soluție acum pentru România. Trebuie să ochi la spate, ca să vezi cine te înjunghie

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a susținut o conferință de presă dedicată prezentării Raportului trimestrial asupra inflației și analizării celor mai recente evoluții macroeconomice ale țării, într-un context marcat de incertitudine politică și presiuni asupra stabilității fiscale.

Oficialul a avertizat că prelungirea crizei politice și întârzierea formării unui nou guvern pot amplifica riscurile economice, cu potențiale efecte asupra încrederii investitorilor, a echilibrelor bugetare și a dinamicii inflației, într-un moment în care economia rămâne sensibilă la șocuri interne și externe.

În același timp, Isărescu a comentat și ipoteza revenirii la un executiv condus de un premier tehnocrat, amintind că a deținut el însuși această poziție într-un context diferit, cu o altă configurație politică și instituțională. El a subliniat că, deși experiența sa i-a permis o integrare rapidă în mecanismele guvernamentale de la acel moment, condițiile actuale ar face mult mai dificilă funcționarea eficientă a unui astfel de model.

Mugur Isărescu: Eu nu cred neapărat că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România

"Nu pot să fac prognoze. Ce-mi iese pe gură se poate întâmpla pe piețe, dar în orice caz, nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult. Ceea ce pot să mărturisesc acum în fața dumneavoastră și a opiniei publice e că noi încercăm să ne facem datoria aici. Eu nu cred neapărat că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România.

Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiții. Unu la mână, până în anul în care am ajuns premier, am participat la aproape toate ședințele de guvern. Atunci toată lumea se uita la Banca Națională. Decât să vină pe aici, mă duceam eu la guvern. Deci, am cunoscut absolut toată clasa politică de la acea vreme, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Îi cunoșteam pe toți. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Nu mi-a fost chiar greu să intru în temă.

"Nu știu cât de ușor i-ar fi unui tehnocrat"

Nu știu cât de ușor i-ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului. Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască, altfel ajungi să vorbești în gol sau în deșert. Datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu vorbeam și eu pe acolo singur. Mai rămăsesem eu cu domnul Președinte Constantinescu. Cu dânsul mai aveam dialog, toate partidele erau ocupate cu campania.

Eram ca un deținut care număra câte zile mai am până plec de la Palatul Victoria. La plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci „unde credeți că e mai greu? Ca guvernator sau ca premier”? Ca premier trebuie să ai ochi nu numai în față, ci și în stânga, în dreapta și mai ales la spate, ca să vezi cine te înjunghie și dacă poți să te ferești. E mult mai greu să fii premier. E un job extrem de solicitant", a explicat Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României.

