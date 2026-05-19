Peter Magyar, în Polonia și  Austria pentru restabilirea legăturilor

Alegând Varșovia pentru prima sa vizită oficială, Peter Magyar vrea să întoarcă pagina Viktor Orban, dar și să încerce să creeze un bloc de țări din Europa Centrală care să conteze în cadrul Uniunii Europene, cred analiștii.

În timp ce Polonia s-a reorientat în ultimii ani către o 'cooperare nordică și baltică', subliniază pentru AFP Piotr Buras, de la think-tank-ul ECFR, noul șef al guvernului ungar speră să o determine să se îndrepte din nou către centrul continentului.

La începutul lunii, el a propus astfel fuzionarea Grupului de la Visegrad — o alianță informală care reunește Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia — cu formatul Austerlitz, care include Republica Cehă, Slovacia și Austria, precizează Agerpres.

'Cred că acest lucru va fi în interesul fiecărei țări', a declarat el, mizând pe faptul că această alianță ar putea cântări mai mult în politica de distribuire a fondurilor de coeziune de către UE. 'Popoarele din Europa Centrală sunt mai puternice împreună decât separat', a mai afirmat el săptămâna trecută.

Vizita în Polonia a premierului ungar este prezentată ca posibilul început al unei 'noi ere', adjunctul ministrului polonez de externe, Ignacy Niemczycki, declarând că speră într-o cooperare mai 'loială'.

Peter Magyar, care va fi însoțit de șase miniștri, printre care ministrul de externe Anita Orban, urmează să se întâlnească cu președintele Karol Nawrocki și cu premierul Donald Tusk.

El intenționează să se inspire de la acesta din urmă în ceea ce privește modul în care 'a reluat legăturile cu Uniunea Europeană și a obținut deblocarea treptată a fondurilor europene înghețate', consideră politologul Peter Dobrovieszki, de la Institutul MCC, într-un interviu difuzat la postul de televiziune ATV.

O delegație a Comisiei Europene este așteptată la Budapesta în această săptămână, iar Magyar speră să încheie un acord cu președinta acesteia, Ursula von der Leyen, cu ocazia unei deplasări la Bruxelles săptămâna viitoare pentru a recupera miliardele de euro înghețate din cauza încălcărilor statului de drept de către guvernul Orban.

Pe plan economic, Anna Wisniewski, directoarea Camerei de Comerț polono-ungare, se așteaptă la rândul ei ca 'relațiile economice bilaterale să se dinamizeze', schimburile comerciale dintre Ungaria și Polonia fiind în prezent de 15 miliarde de euro.

'Simt că atât companiile, cât și persoanele fizice așteptau de mult acest moment pentru a coopera din nou', a adăugat ea pentru AFP.

Înainte de Varșovia, Peter Magyar are prevăzută o escală la Cracovia, în sud, unde urmează să se întâlnească cu noul arhiepiscop Grzegorz Rys, apoi va merge la Gdansk, în nord, pentru o vizită simbolică la fostul președinte polonez Lech Walesa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și figură istorică a luptei pentru libertate în Polonia.

El este așteptat apoi miercuri, la sfârșitul zilei, în Austria, a doua etapă a acestei prime vizite oficiale unde se va discuta în special despre cooperarea economică și politica migratorie.

'Îmi doresc să consolidez relațiile dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice', a declarat Peter Magyar, făcând aluzie la istoria strâns legată a celor două țări în cadrul Imperiului Austro-Ungar și la raporturile economice puternice pe care le întrețin astăzi.

Austria este al doilea cel mai mare investitor în Ungaria, după Germania, cu peste 11 miliarde de euro.

Această țară alpină, care își dorește de mult timp să își aprofundeze relațiile cu Ungaria și cu celelalte state din regiune, ar putea în sfârșit să își vadă ambițiile strategice aliniate cu cele ale vecinului său.

Deplasarea premierului Magyar și a echipei sale se va face parțial cu trenul, pentru a evidenția proiecte finanțate de UE, printre care linia de mare viteză dintre Cracovia și Varșovia, și pentru a sublinia, de asemenea, una dintre prioritățile sale: modernizarea rețelei feroviare ungare. (Claudia Calotă)