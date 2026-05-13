O nouă alertă pe un vas de croazieră! Peste 1.700 de pasageri, în carantină, după ce 50 de oameni s-au îmbolnăvit

Peste 1.700 de pasageri și membri ai echipajului au rămas blocați în Bordeaux, după ce aproape 50 de persoane au raportat simptome care ar putea fi asociate cu un virus gastrointestinal extrem de contagios, informează The Sun. Haosul a izbucnit pe nava Ambition, operată de Ambassador Cruise Line, după ce un bărbat în vârstă de 92 de ani a fost găsit mort pe 10 mai.

Cauza oficială a morții nu a fost anunțată până în acest moment, însă reprezentanții Ambassador Cruise Line au precizat că bărbatul nu prezenta simptome ale virusului.

La scurt timp după decesul său, zeci de alți pasageri au început să se simtă rău.

Autoritățile investighează posibilitatea apariției unui focar de norovirus la bord

Autoritățile sanitare investighează acum posibilitatea apariției unui focar de norovirus la bord. Această formă de gastroenterită poate provoca vărsături și diaree și se răspândește rapid în spații închise.

Oficialii au confirmat că acest virus nu are nicio legătură cu focarul de hantavirus care a provocat moartea mai multor pasageri aflați pe o altă croazieră.

Cel puțin 48 de pasageri, majoritatea britanici și irlandezi, precum și un membru al echipajului, au raportat simptome.

Ambassador Cruise Line a declarat pentru publicația The Sun că persoanele afectate prezintă simptome specifice unei boli gastrointestinale.