Summitul B9 începe miercuri, la București, cu grupul țărilor nordice prezent. Bogdan Chirieac: E un mare pas înainte. Mutări de trupe

Într-un context regional tot mai tensionat și cu doar câteva săptămâni înaintea summitului NATO de la Ankara, Bucureștiul devine centrul discuțiilor strategice privind securitatea Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan a avut, marți, o serie de întâlniri și consultări la cel mai înalt nivel în pregătirea summitului B9, eveniment care începe miercuri în Capitală și care reunește lideri politici și oficiali din statele aflate în prima linie a Alianței Nord-Atlantice.

Șeful statului i-a primit la București pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, și pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în contextul în care formatul București 9 și-a consolidat în ultimii ani rolul de principală voce a Flancului Estic în interiorul NATO. La summitul din acest an sunt așteptate 16 delegații străine, inclusiv reprezentanți ai statelor baltice și nordice, președintele Ucrainei, dar și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională. În acest context, analistul Bogdan Chirieac a comentat importanța reuniunii și a participării nordicilor, într-o intervenție la România TV, în emisiunea „România la Raport”, moderată de jurnalista Andreea Crețulescu.

"E un mare pas înainte la București"

"În 2014, Putin a ocupat Crimeea. În 2015, țările din flancul estic, România, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia și țările baltice, s-au mobilizat și au făcut acest format. România și Polonia sunt cele două state-ancoră care au fost inițiatoarele B9. De partea română a fost ambasadorul Ovidiu Dranga, care era ambasador la Varșovia în vremea respectivă. Ce am vrut să facem? Am vrut să atragem atenția în cadrul NATO, nu în altă parte, acolo unde domnul Rutte este șef, pe vremea aceea era Jens Stoltenberg, că noi suntem țările de flanc, suntem țările care duc greul, cele direct vizate. Prin această inițiativă s-a atras atenția asupra flancului estic. E un mare pas înainte la București. Chiar un mare pas înainte, pentru că grupul țărilor nordice este prezent.

"Un semnal bun pentru tot blocul NATO"

În afară de președintele Finlandei, premierul interimar al Danemarcei, Mette Frederiksen, cea care s-a confruntat cu Donald Trump în declarații pe tema Groenlandei, și miniștrii Apărării și de Externe din Suedia și Norvegia, patru țări puternice, bogate, importante, cu structuri NATO de temut, participă la summitul B9. Nu s-au alăturat ca membri ai B9, dar participă la summit și este extrem de important. Este un semnal bun care vine de la București pentru tot blocul NATO și pentru SUA, un semnal care ne arată că înțelegem cât se poate de bine situația complicată în care ne aflăm astăzi și că încercăm să luăm măsuri împreună. Anul trecut, a avut loc B9 la Vilnius, iar SUA nu au participat. Anul trecut era tot administrația Trump. (...) În cazul României, avem pe cineva. Avem un subsecretar de stat. E un pas înainte. Nu e cum ne așteptam noi, nu e Trump, nu e Vance, nu e Rubio, dar faptul că Departamentul de Stat își trimite un reprezentant e un pas înainte. Se poate traduce în mutări de trupe, supraveghere mai mare cu ajutorul sateliților și așa mai departe", a explicat Bogdan Chirieac.

