DCNews Stiri Ambasada SUA, reacție după disputa dintre Institutul „Elie Wiesel” și AUR
Data publicării: 12 Mai 2026

Ambasada SUA, reacție după disputa dintre Institutul „Elie Wiesel” și AUR
Autor: Elena Aurel

Sursa foto: Agerpres

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj privind combaterea antisemitismului, în contextul unei dispute apărute între Institutul „Elie Wiesel” și AUR.

Recent, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a publicat pe pagina de Facebook informații potrivit cărora Partidul AUR ar dori desființarea Institutului „Elie Wiesel” și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Instituția susține că argumentele prezentate public de formațiune pentru aceste măsuri s-ar baza pe informații false și avertizează asupra riscului ca dezinformarea să afecteze politicile publice și valorile democratice. 

„A devenit oficial! AUR vrea desființarea Institutului "Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Cum se vor aplica cele 10 măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice de către AUR, prezentate presei pe 10 mai, devine mai limpede dacă citiți cele 10 informații false folosite ca argumente pentru închiderea institutului și abrogarea unei legi.

Cu alte cuvinte, când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatură și antisemitism”, a transmis Institutul Elie Wiesel pe pagina de Facebook.

În acest context, Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj privind combaterea antisemitismului și importanța comemorării Holocaustului și a subliniat rolul educației în păstrarea memoriei victimelor și prevenirea urii, intoleranței și extremismului.

„Președintele Trump a afirmat clar: „Antisemitismul nu are ce căuta într-o societate civilizată”. Comemorarea Holocaustului și educația în acest sens sunt esențiale pentru combaterea antisemitismului. Comemorarea Holocaustului onorează victimele din trecut. Și este vorba despre apărarea libertății religioase, a demnității umane și a valorilor fundamentale care stau la baza civilizației occidentale – valori pe care le împărtășim, cu mândrie, cu poporul român. Ambasada este alături de cei dedicați păstrării memoriei Holocaustului și asigurării faptului că generațiile viitoare vor înțelege consecințele violenței, urii, intoleranței și extremismului”, au scris reprezentanții Ambasadei pe pagina de Facebook. 


AUR respinge acuzațiile

Prin intermediul unui comunicat de presă, AUR a transmis că respinge orice acuzații și susține că pozițiile sale oficiale sunt comunicate doar prin canalele partidului. 

AUR consideră inacceptabilă „încercarea de a atribui întregului partid o poziție care nu a fost asumată la nivelul conducerii AUR” și solicită „retragerea acuzațiilor formulate public de Institutul „Elie Wiesel” la adresa formațiunii noastre”.

„Atragem atenția asupra modului în care au fost utilizate și prezentate informațiile referitoare la membri sau structuri interne ale partidului, existând serioase semne de întrebare privind respectarea prevederilor legale în materie de protecție a datelor cu caracter personal și GDPR.

AUR respinge orice tentativă de manipulare și de compromitere publică prin asocierea artificială a partidului cu acțiuni sau poziții care nu îi aparțin. Pozițiile oficiale ale AUR sunt exprimate exclusiv prin structurile de conducere și canalele oficiale de comunicare ale partidului”, a transmis AUR într-un comunicat de presă.

