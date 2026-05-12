Ministerul Sănătății, despre cazul bebelușului mort la Polizu, după ce a contactat o infecție din spital

Familia a ajuns la spital la finalul lunii decembrie, într-un moment critic. Femeia avea doar 20 de săptămâni de sarcină și risc iminent de naștere prematură. Medicii au reușit să prelungească sarcina până la finalul lunii ianuarie. Bebelușul s-a născut însă la doar 24 de săptămâni, într-o stare extrem de gravă. Potrivit reprezentanților spitalului, copilul avea insuficiență multiplă de organ și o infecție nosocomială rară, cu Candida glabrata.

Ce au găsit inspectorii sanitari la Maternitatea Polizu

Ministerul Sănătății a transmis că inspectorii Direcției de Sănătate Publică București au verificat, în limita competențelor, activitatea de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu Rusescu”, cunoscut drept Maternitatea Polizu.

Controlul a vizat documente importante pentru acest caz. Inspectorii au analizat foile de observație clinică ale nou născutului, documentele privind curățenia și dezinfecția, produsele biocide utilizate, fișa de declarare a infecțiilor asociate actului medical și protocolul de screening al pacientului.

Comunicatul Ministerului arată clar că „în urma verificărilor, inspectorii sanitari NU au constatat neconformități privind condițiile igienico sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fișei IAAM și declararea acesteia”.

Greșeala confirmată oficial. Screeningul nu a fost făcut la internare

Deși inspectorii nu au descoperit probleme legate de igienă sau dezinfecție, ancheta a scos la iveală o neregulă. Ministerul Sănătății precizează că „a fost verificată și foaia de observație clinică mamă nou născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform Protocolului în vigoare”.

Această omisiune a adus și prima sancțiune oficială în caz. Medicul curant a primit o amendă de 2.000 de lei, în baza HG nr. 857/2011.

Inspectorii au sesizat Colegiul Medicilor

Ministerul Sănătății a mai anunțat că inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România „pentru aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical”.

În astfel de situații, experții medicali verifică fiecare etapă. De la monitorizarea sarcinii și tratamentul aplicat mamei, până la îngrijirea copilului prematur și gestionarea infecției nosocomiale.

Candida glabrata, infecția rară care complică dramatic cazurile premature

Reprezentanții spitalului au transmis că nou născutul avea o infecție nosocomială cu Candida glabrata. Este o formă rară de candida, cunoscută în mediul medical pentru faptul că poate fi dificil de tratat, mai ales la pacienții extrem de vulnerabili.

În cazul copiilor născuți prematur, riscurile sunt uriașe încă din primele minute de viață. La 24 de săptămâni de sarcină, organele nu sunt complet dezvoltate. Plămânii, sistemul digestiv și sistemul imunitar funcționează incomplet. Orice infecție poate deveni rapid fatală.

Medicii neonatologi explică frecvent că prematurii depind de aparate, perfuzii, ventilație și supraveghere permanentă. Chiar și în cele mai bune spitale din lume, rata complicațiilor rămâne foarte mare.

Rata mortalității infantile a crescut din nou în România

Rata mortalității infantile a crescut din nou în România, după zece ani de relativă stagnare: astfel, de la 5,6 pentru anul 2023, a ajuns la 6,6 la mia de copii născuți vii, în 2024. În 2016, rata mortalității infantile se situa la 6,8 la mie.

România continuă astfel să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 6,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,5 decese la 1.000 de nașteri vii.

O problemă suplimentară e dată de cauzele mortalității: dintre cele 952 de decese, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale și alte 33 de boli infecțioase și parazitare, cauze care ar putea fi în multe cazuri prevenite, dacă accesul la servicii medicale pentru gravidă și nou-născut ar fi prompt.

Harta mortalității infantile

Județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an:

Municipiul București - 3.30 la mia de copii născuți vii;

Olt - 3.40

Ilfov - 4.00

Tulcea - 4.20

Teleorman - 4.60

La polul opus, județele cu cea mai mare rată a mortalității infantile