Răspunsul Iranului la propunerea SUA: Teheranul își dorește „încheierea războiului şi securitatea maritimă"
Data publicării: 10 Mai 2026

Răspunsul Iranului la propunerea SUA: Teheranul își dorește „încheierea războiului şi securitatea maritimă“
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Iranul a transmis, duminică, un mesaj la propunerea Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Pakistanului.

Răspunsul pe care Iranul l-a transmis prin intermediul Pakistanului la propunerea americană privind reglementarea conflictului în Orientul Mijlociu se axează pe "sfârşitul războiului şi securitatea maritimă", a relatat agenţia de presă iraniană Isna, citată de AFP și Agerpres.

"Punctul central al răspunsului Iranului la propunerea americană vizează 'încheierea războiului şi securitatea maritimă' în Golful Persic şi în Strâmtoarea Ormuz", a transmis Isna pe contul său de Telegram, la scurt timp după ce agenţia oficială de presă a regimului de la Teheran, Irna, a anunţat că Iranul a transmis acest răspuns aşteptat de Washington încă de vineri, fără a oferi alte detalii.

Instrumentalizarea Strâmtorii Ormuz nu va face decât să agraveze criza, transmite Qatarul Iranului

Premierul qatarez i-a transmis duminica aceasta ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi, în cursul unei convorbiri telefonice, că instrumentalizarea Strâmtorii Ormuz nu va face decât să "agraveze criza", relatează AFP.

Şeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a apreciat că "închiderea sau utilizarea Strâmtorii Ormuz ca mijloc de presiune nu va face decât să agraveze criza" în Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat făcut public de Ministerul qatarez de Externe.

În această convorbire cu Araghchi, premierul Qatarului a subliniat de asemenea că conceptul de navigaţie liberă nu poate constitui obiectul unui "compromis", după ce Doha a informat despre un atac cu drone asupra unei nave comerciale în apele sale teritoriale.

La Teheran, purtătorul de cuvânt al Comisiei de securitate naţională din parlamentul Republicii islamice a avertizat duminică SUA împotriva oricărui atac vizând nave iraniene în apele Golfului, afirmând că "reţinerea" Iranului a luat sfârşit.

"Reţinerea s-a terminat, începând de astăzi. Orice atac împotriva navelor noastre va declanşa o ripostă iraniană în forţă şi decisivă asupra navelor şi bazelor americane", a ameninţat Ebrahim Rezaei într-un mesaj publicat pe platforma X.

