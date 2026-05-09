Trump nu exclude redistribuirea în Polonia a trupelor americane pe care le va retrage din Germania

Preşedintele american Donald Trump nu a exclus vineri posibilitatea redistribuirii trupelor pe care Statele Unite le vor retrage din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice (NATO), transmite sâmbătă EFE, citată de Agerpres.

Într-un schimb de replici cu reporterii vineri seară, Donald Trump a declarat că o astfel de decizie "este posibilă, aş putea să o fac", mai ales având în vedere relaţia sa bună cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susţinut în alegerile de anul trecut.

Întrebat dacă va muta trupe din Germania în Polonia, preşedintele SUA a sugerat că Varşoviei "i-ar plăcea", adăugând: "Am o relaţie bună cu preşedintele lor. L-am susţinut la alegerea sa şi a câştigat. Este un mare luptător; un tip grozav; îmi place foarte mult de el. Aşa că este posibil. Aş putea să o fac".

Pentagonul a anunţat săptămâna trecută retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania, ţară care găzduieşte unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său, deşi Donald Trump a declarat ulterior că reducerea trupelor va fi "mult mai mare".

Retragerea, programată să aibă loc anul viitor, a surprins Berlinul, aliaţii NATO şi Kievul, care luptă împotriva invaziei ruseşti pe teritoriul său din 2022, cu ajutorul partenerilor europeni şi al Alianţei.

O repoziţionare a trupelor din Germania în Polonia ar consolida o ţară care se învecinează cu Ucraina, Belarus şi exclava rusă Kaliningrad, notează agenţia spaniolă de presă.

Tensiuni politice între Donald Trump și cancelarul Friedrich Merz

La începutul lunii mai, secretarul apărării american, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din bazele din Germania. Ulterior, preşedintele Trump le-a declarat reporterilor în Florida că numărul va fi mai mare.

"Vom reduce drastic", a afirmat Trump. "Reducem mult mai mult decât 5.000", a adăugat republicanul.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a declarat că retragerea urmează să fie finalizată în următoarele 12 luni.

Decizia vine în urma unei dispute publice dintre Trump şi cancelarul german Friedrich Merz la începutul săptămânii. Merz a sugerat că guvernul iranian a "umilit" SUA în timpul negocierilor şi că americanii nu par a avea nicio strategie pentru a încheia războiul, ceea ce a provocat un răspuns furios din partea lui Trump.

Timp de decenii, au existat zeci de baze militare americane majore în Europa, care au o importanţă enormă pentru operaţiunile americane la nivel global, inclusiv în Orientul Mijlociu, aminteşte dpa. În Germania, acestea includ Comandamentul European al SUA din Stuttgart şi Baza Aeriană Ramstein din landul vestic Renania-Palatinat, care serveşte drept centru pentru Forţele Aeriene ale SUA.

Conform datelor armatei americane din aprilie, aproximativ 86.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Europa, dintre care circa 39.000 în Germania. Numărul se schimbă periodic, parţial drept urmare a rotaţiilor şi a exerciţiilor militare.

