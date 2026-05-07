Alertă în Golf: Iranul spune că a lansat rachete după atacul asupra unui petrolier

Iranul a deschis focul ca represalii la "atacul asupra unui petrolier iranian de către armata americană", a afirmat joi seară televiziunea de stat IRIB, la scurt timp după ce a raportat explozii pe insula iraniană Qeshm situată în strâmtoarea Ormuz, scrie AFP.

Teheranul susține că a lovit „unități inamice”

După atacul asupra petrolierului, "unităţile inamice din strâmtoare au fost ţinta rachetelor iraniene şi au fost forţate să fugă după ce au suferit daune", a declarat postul IRIB, citând un oficial militar neidentificat.

Agenţiile de presă Fars şi Tasnim au raportat, de asemenea, explozii pe insula Qeshm, în timp ce un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru AFP că "nu are cunoştinţă de un astfel de atac".