DCNews Stiri Alertă în Golf: Iranul spune că a lansat rachete după atacul asupra unui petrolier
Data publicării: 07 Mai 2026

Alertă în Golf: Iranul spune că a lansat rachete după atacul asupra unui petrolier
Autor: Dana Mihai

Alertă în Golf: Iranul spune că a lansat rachete după atacul asupra unui petrolier - foto AI

Iranul a anunțat că a deschis focul ca represalii după un presupus atac american asupra unui petrolier iranian, în contextul exploziilor raportate pe insula Qeshm din strâmtoarea Ormuz.

Iranul a deschis focul ca represalii la "atacul asupra unui petrolier iranian de către armata americană", a afirmat joi seară televiziunea de stat IRIB, la scurt timp după ce a raportat explozii pe insula iraniană Qeshm situată în strâmtoarea Ormuz, scrie AFP.

Teheranul susține că a lovit „unități inamice”

După atacul asupra petrolierului, "unităţile inamice din strâmtoare au fost ţinta rachetelor iraniene şi au fost forţate să fugă după ce au suferit daune", a declarat postul IRIB, citând un oficial militar neidentificat.

Citește și: Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând

Agenţiile de presă Fars şi Tasnim au raportat, de asemenea, explozii pe insula Qeshm, în timp ce un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru AFP că "nu are cunoştinţă de un astfel de atac". 

