Data publicării: 15:00 06 Mai 2026

Învățătoare bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Gestul de răzbunare l-a băgat pe bărbat după gratii
Autor: Loredana Iriciuc

Un bărbat de 45 de ani a ajuns în arest după ce a agresat învățătoarea fiului său într-un local din Pitești. Potrivit informațiilor din anchetă, scandalul ar fi pornit de la o excursie la care copilul a participat cu acordul mamei, însă fără acceptul tatălui, care este divorțat.

Incidentul s-ar fi petrecut într-un pub din oraș, iar între ei a izbucnit un conflict mai vechi legat de deciziile luate în privința copilului, informează pitesti24.ro.

Discuția a degenerat în violență

Surse apropiate anchetei spun că tatăl era nemulțumit de faptul că învățătoarea ar fi luat anumite decizii împreună cu mama copilului, fără ca el să fie consultat. Tensiunile dintre cei doi au reapărut în momentul întâlnirii din local.

Schimbul de replici s-a transformat rapid într-o ceartă, iar la un moment dat bărbatul ar fi lovit-o pe femeie în zona feței.

Polițiștii au deschis o anchetă

Învățătoarea a cerut intervenția poliției, iar cazul a intrat imediat în atenția anchetatorilor. Pe 4 mai, după strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea bărbatului pentru 24 de ore, sub acuzația de lovire sau alte violențe.

Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă vor cere o măsură preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.

