Învățătoare bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Gestul de răzbunare l-a băgat pe bărbat după gratii

Incidentul s-ar fi petrecut într-un pub din oraș, iar între ei a izbucnit un conflict mai vechi legat de deciziile luate în privința copilului, informează pitesti24.ro.

Discuția a degenerat în violență

Surse apropiate anchetei spun că tatăl era nemulțumit de faptul că învățătoarea ar fi luat anumite decizii împreună cu mama copilului, fără ca el să fie consultat. Tensiunile dintre cei doi au reapărut în momentul întâlnirii din local.

Schimbul de replici s-a transformat rapid într-o ceartă, iar la un moment dat bărbatul ar fi lovit-o pe femeie în zona feței.

Polițiștii au deschis o anchetă

Învățătoarea a cerut intervenția poliției, iar cazul a intrat imediat în atenția anchetatorilor. Pe 4 mai, după strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea bărbatului pentru 24 de ore, sub acuzația de lovire sau alte violențe.

Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă vor cere o măsură preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.