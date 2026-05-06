De ce să nu folosești niciodată un stick USB care nu e al tău. Poate fi mai periculos decât crezi
Data publicării: 09:46 06 Mai 2026

De ce să nu folosești niciodată un stick USB care nu e al tău. Poate fi mai periculos decât crezi
Autor: Doinița Manic

imagine cu stick-uri USB Un stick USB necunoscut poate ascunde mai mult decât documente sau poze. Foto: Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că stick-urile USB necunoscute pot fi periculoase.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că stick-urile USB necunoscute pot fi periculoase deoarece pot conține programe rău intenționate capabile să afecteze dispozitivele. În acst context, specialiștii vin cu mai multe recomandări.

"Un stick USB necunoscut poate ascunde mai mult decât documente sau poze. În spatele unei aparente banalități se pot afla programe rău intenționate capabile să infecteze dispozitivul, să fure date sau să compromită întreaga rețea.

Recomandări:

  • Nu conecta dispozitive USB găsite sau primite din surse nesigure.
  • Folosește doar stick-uri achiziționate personal sau oferite de organizații de încredere.
  • Scanează întotdeauna dispozitivul cu un antivirus actualizat înainte de utilizare.
  • Dacă ești într-un mediu de lucru, anunță imediat echipa IT în cazul unui incident.

Securitatea ta începe cu un gest simplu - fii atent la ce conectezi!", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică - DNSC.

usb
securitate cibernetica
DNSC
