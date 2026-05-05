€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București
Data actualizării: 22:01 05 Mai 2026 | Data publicării: 21:46 05 Mai 2026

Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București
Autor: Dana Mihai

Descoperire surprinzătoare în Cimitirul Filantropia. Ce a dezvăluit Ambasada Israelului în România Descoperire surprinzătoare în Cimitirul Filantropia. Ce a dezvăluit Ambasada Israelului în România

Ambasada Israelului în România a scris pe Facebook despre importanța Cimitirului evreiesc Filantropia din București și poveștile sale mai puțin cunoscute.

"Cimitir al evreilor așkenazi, "Filantropia" a fost inaugurat în 1865 și este în prezent cel mai mare și mai vechi dintre cele trei cimitire evreiești care s-au păstrat în Capitală. Acesta găzduiește 29.000 de morminte.

Vizită oficială la Cimitirul Filantropia

Dl Ambasador Lior Ben Dor a avut plăcerea să o însoțească pe dna Conf. dr. Felicia Waldman, coordonatoarea Centrului de Studii Ebraice "Goldstein Goren" din cadrul Facultății de Litere a Universității din București, într-o vizită la Cimitirul evreiesc #Filantropia.

Un aspect aparte îl constituie menționarea profesiilor pe pietrele funerare – „doctor”, „avocat”, „inginer”, „arhitect”, „farmacist”, „bancher”, „academician”, „artist” – ca o mărturie a integrării evreilor în elita societății românești și a contribuției lor esențiale la dezvoltarea acesteia, în ciuda faptului că recunoașterea drepturilor civile ale evreilor a venit târziu, abia după 1919.

Personalități marcante înmormântate aici

În acest cimitir se odihnesc numeroase personalități ale culturii române, precum muzicologul Iosif Sava, regizorul de operă Hero Lupescu, actorul Moni Ghelerter, doctorul Leon Ghelerter, jurnalistul Max Bănuș, medicul și academicianul Nicolae Cajal, Iacob Marmorosch, fondatorul Băncii Marmorosch, scriitorul Mihail Sebastian și Rudolf Steiner, membru fondator al Operei Române – pentru a enumera doar câteva dintre figurile marcante care au contribuit la dezvoltarea României în toate domenii de activitate.

Există și un detaliu care poate stârni surprindere: un mormânt pe care este inscripționat numele „Adolf Hitler”. Fiți atenți că nu este însă vorba despre dictatorul nazist criminal, ci despre un pălărier evreu de origine austriacă", scrie în postarea făcută de Ambasada Israelului în România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cimitirul Filantropia
Ambasada Israelului în România
lior ben dor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
Publicat acum 25 minute
Deținut evadat la Craiova. Bărbatul a decedat după ce polițiștii care încercau să-l prindă l-au împușcat
Publicat acum 45 minute
Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București
Publicat acum 45 minute
Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase
Publicat acum 56 minute
Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 10 ore si 24 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 8 ore si 18 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close