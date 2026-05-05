Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București

"Cimitir al evreilor așkenazi, "Filantropia" a fost inaugurat în 1865 și este în prezent cel mai mare și mai vechi dintre cele trei cimitire evreiești care s-au păstrat în Capitală. Acesta găzduiește 29.000 de morminte.

Vizită oficială la Cimitirul Filantropia

Dl Ambasador Lior Ben Dor a avut plăcerea să o însoțească pe dna Conf. dr. Felicia Waldman, coordonatoarea Centrului de Studii Ebraice "Goldstein Goren" din cadrul Facultății de Litere a Universității din București, într-o vizită la Cimitirul evreiesc #Filantropia.

Un aspect aparte îl constituie menționarea profesiilor pe pietrele funerare – „doctor”, „avocat”, „inginer”, „arhitect”, „farmacist”, „bancher”, „academician”, „artist” – ca o mărturie a integrării evreilor în elita societății românești și a contribuției lor esențiale la dezvoltarea acesteia, în ciuda faptului că recunoașterea drepturilor civile ale evreilor a venit târziu, abia după 1919.

Personalități marcante înmormântate aici

În acest cimitir se odihnesc numeroase personalități ale culturii române, precum muzicologul Iosif Sava, regizorul de operă Hero Lupescu, actorul Moni Ghelerter, doctorul Leon Ghelerter, jurnalistul Max Bănuș, medicul și academicianul Nicolae Cajal, Iacob Marmorosch, fondatorul Băncii Marmorosch, scriitorul Mihail Sebastian și Rudolf Steiner, membru fondator al Operei Române – pentru a enumera doar câteva dintre figurile marcante care au contribuit la dezvoltarea României în toate domenii de activitate.

Există și un detaliu care poate stârni surprindere: un mormânt pe care este inscripționat numele „Adolf Hitler”. Fiți atenți că nu este însă vorba despre dictatorul nazist criminal, ci despre un pălărier evreu de origine austriacă", scrie în postarea făcută de Ambasada Israelului în România.