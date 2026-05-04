USAMV București dă startul preînscrierilor pentru concursul de admitere în anul universitar 2026–2027

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București anunță deschiderea sesiunii de preînscriere pentru concursul de admitere în anul universitar 2026–2027, pe platforma admitere.usamv.ro, oferind viitorilor studenți oportunitatea de a-și asigura din timp un loc în domenii esențiale pentru viitor.

Într-un context global în care siguranța și securitatea alimentară, sustenabilitatea și gestionarea responsabilă a resurselor naturale devin priorități majore, USAMV București se poziționează ca un centru educațional de referință pentru formarea specialiștilor. Programele de studii sunt adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii și pun accent pe aplicabilitate, inovație și conexiunea directă cu realitățile și provocările socio-economice din agricultură, mediu, medicină veterinară, industria alimentară și domeniile conexe.

Oferta educațională a USAMV București

Universitatea oferă o structură academică diversificată, organizată în 7 facultăți:

• Facultatea de Agricultură

• Facultatea de Horticultură

• Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

• Facultatea de Medicină Veterinară

• Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

• Facultatea de Biotehnologii

• Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Candidații pot alege din:

• 33 de programe de studii universitare de licență

• 36 de programe de studii universitare de master

• 6 domenii de doctorat

De asemenea, universitatea dezvoltă învățământul aplicat printr-un program de studii dual, realizat în parteneriat cu Apa Nova, oferind studenților oportunitatea de a îmbina pregătirea teoretică cu experiența practică direct în industrie.

Caravana USAMV București – mai aproape de viitorii studenți

În perioada preînscrierii, USAMV București desfășoară o caravană de informare și orientare în mai multe orașe din țară, ajungând direct în licee pentru a interacționa cu elevii și a le oferi informații relevante despre programele de studii și oportunitățile de carieră.

Elevii sunt invitați să descopere universitatea într-un mod interactiv, accesând platforma dedicată: https://caravana.usamv.ro/. Aici, tinerii pot interacționa cu personajele Agronima, Spik și Terrano, pot explora domeniile de studiu și pot câștiga premii instant prin activități digitale concepute special pentru ei.

Experiență directă în campus

Pentru cei care își doresc să cunoască universitatea din interior, USAMV București oferă posibilitatea unor tururi ghidate ale campusului, organizate prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Participanții pot descoperi facilitățile moderne, baza didactică și atmosfera academică, având ocazia să interacționeze direct cu reprezentanți ai universității.

De ce să alegi USAMV București?

Studenții beneficiază de:

• programe de studii ancorate în domenii de viitor

• facilități de cazare, masa si sportive într-unul dintre cele mai moderne campusuri din România;

• acces la stațiuni didactice moderne, centre de cercetare și laboratoare performante;

• oportunități de practică și stagii în parteneriat cu companii și instituții relevante;

• mobilități internaționale prin programe de tip Erasmus+, care deschid perspective globale de

dezvoltare profesională;

• un parcurs educațional orientat către inserția rapidă pe piața muncii.

Prin sesiunea de preînscriere, candidații își pot crește șansele de admitere și își pot planifica din timp viitorul academic, beneficiind de un proces simplificat și predictibil.

Cum te preînscrii online?

Procesul este rapid, intuitiv și îți oferă avantajul unei organizări din timp:

1. Accesează platforma de admitere: admitere.usamv.ro

2. Creează-ți un cont de candidat

3. Încarcă documentele necesare

4. Fii pregătit ca imediat cum ai diploma de BAC să îți finalizezi înscrierea și să depui dosarul!

Mai multe informații despre calendarul de preînscriere, condițiile de înscriere și oferta educațională sunt disponibile aici: https://usamv.ro/admitere/

Alege să înveți practic. Alege să construiești viitorul. Alege USAMV București. Vrei să vezi cum poți transforma lumea într-un loc mai bun? Cum să îți alegi corect cariera? Vino în Caravana USAMV București: o călătorie interactivă prin știință, tehnologie și profesiile viitorului!

Descoperă viitorul alături de Caravana Educațională USAMV București – o experiență interactivă și inspirațională care deschide liceenilor porțile celor 7 facultăți ale universității, prin activități captivante, jocuri personalizate, tehnologii de ultimă generație și întâlniri autentice cu studenții noștri.

Te așteptăm în campusul Agronomie – Herăstrău, unde Caravana USAMV București poposește pentru a transforma orientarea profesională într-o aventură memorabilă! Vei putea explora laboratoarele prin intermediul ochelarilor VR, vei participa la jocuri tematice, experimente interactive și demonstrații științifice care îți vor aprinde curiozitatea și te vor ajuta să-ți descoperi pasiunile.

Pentru mai multe informații:

Vizitează pagina oficială dedicată admiterii: https://usamv.ro/admitere/