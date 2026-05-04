Nicușor Dan, întâlnire cu președinta Mecedoniei, în marja summitului EPC de la Erevan

Președintele României, Nicușor Dan, spune că a avut "o conversație semnificativă" cu președinta Mecedoniei, Gordana Siljanovska-Davkova, în marja summitului EPC de la Erevan.

"O conversație semnificativă cu președinta Gordana Siljanovska-Davkova în marja summitului EPC de la Erevan. România și Macedonia de Nord au mai mult decât un parteneriat, împărtășim valori, încredere reciprocă și o viziune comună pentru securitatea europeană. Prezența forțelor nord-macedonene pe teritoriul românesc, sub auspiciile

@NATOBGRomania, vorbește mai tare decât orice cuvinte. Angajamentul României față de viitorul european al Macedoniei de Nord este de neclintit", a scris Nicușor Dan într-o postare pe X.

A meaningful conversation with President Gordana Siljanovska-Davkova on the sidelines of the #EPC Summit in Yerevan. Romania and North Macedonia share more than a partnership, we share values, mutual trust and a common vision for European security. The presence of North… pic.twitter.com/1SQbliuA7s — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 4, 2026

Reamintim că tot astăzi, Nicușor Dan, s-a întâlnit și cu Principele Albert al II-lea de Monaco.

Ce face Nicușor Dan în Armenia

Precizăm că preşedintele României, Nicuşor Dan, participă, luni, în Armenia, la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE). El va lua parte, alături de preşedinta Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfăşura în cadrul reuniunii.

Totodată, Nicușor Dan va organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

În plus, va co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii și amenințărilor hibride.