DCNews Politica Kelemen Hunor (UDMR) avertizează: Guvernul Bolojan ar putea cădea săptămâna viitoare, fără cale de întoarcere
Data actualizării: 17:14 27 Apr 2026 | Data publicării: 17:06 27 Apr 2026

Kelemen Hunor (UDMR) avertizează: Guvernul Bolojan ar putea cădea săptămâna viitoare, fără cale de întoarcere
Autor: Andrei Itu

kelemen-hunor-sustinere_68366700 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că există mari șanse ca  Guvernul Bolojan să cadă săptămâna viitoare. În opinia sa, este o situație nefavorabilă pentru țară.

Kelemen Hunor a adăugat că, odată cu moţiunea de cenzură depusă, s-a intrat "pe altă stradă, pe care trebuie să mergi până la capăt".

"Nu mai există cale de întoarcere după ce este depusă moțiunea de cenzură"

"În momentul în care moţiunea este depusă, cale de întoarcere nu există. Sigur, trebuie să vedem şi votul, dar dacă ei au majoritate, aşa cum se vehiculează, atunci, săptămâna viitoare, şi cei care au semnat şi cei cei care vor să susţină vin şi votează moţiunea de cenzură, atunci săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica şi încep negocierile. Dar nu cred că este ceva bun pentru ţară", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament.

Ce spune Kelemen Hunor despre un posibil guvern PSD - AUR

Întrebat dacă vede posibil un guvern PSD - AUR, el a răspuns: "Ştiţi, dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos guvernul, probabil că acea majoritate, teoretic cel puţin, rămâne valabilă, fiindcă de ce dai jos guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate? Trebuie să vedem, nu vreau să speculez eu".

Cu privire la o coaliţie cu PSD, Kelemen Hunor (UDMR) a zis că "este posibil, dar va fi greu de realizat, mai ales că între PSD şi PNL lucrurile nu merg bine".

"În acest moment, suntem într-o coaliţie şi avem o singură dorinţă, dacă se poate: această coaliţie de azi să meargă mai departe. (...) Nu va pleca Ilie Bolojan. Dacă pică guvernul printr-o moţiune de cenzură, da, dar altfel de ce să plece?", a punctat liderul UDMR.

Kelemen Hunor afirmă că nu mai poate fi mediat conflictul

În opinia sa, conflictul nu mai poate fi mediat "pe ultima sută de metri, fiindcă ei au anunţat o moţiune de cenzură".

"În momentul în care moţiunea de cenzură este depusă, am intrat pe o altă stradă, pe care trebuie să mergi până la capăt. (...) Când încep discuţiile după, dacă pică guvernul, dacă trecem moţiunea de cenzură, când încep discuţiile atunci vom putea şti care este pasul următor sau ce se coagulează. Preşedintele are o singură obligaţiune constituţională - dacă un partid are majoritate absolută în Parlament, acel partid sau, mă rog, candidatul acelui partid trebuie însărcinat cu formarea Guvernului -, dar alte obligaţii nu există decât discuţii, discuţii şi căutarea unui premier care are capacitatea de a forma un guvern, o majoritate.

Mai mult nu pot să vă spun în acest moment, fiindcă suntem în faza în care s-a anunţat o moţiune de cenzură semnată de PSD şi AUR şi am înţeles că vor semna şi ceilalţi parlamentari care nu sunt nici în AUR nici în PSD, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să aşteptăm şi votul. PSD a anunţat că retrage prefecţii şi secretarii de stat, înseamnă că pentru ei orice posibilitate de a discuta în formatul de până săptămâna trecută a dispărut", a completat Kelemen Hunor.

Scenariul alegerilor anticipate

Totodată, chestionat dacă s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, Kelemen Hunor a susţinut: "Teoretic da. Şi ştiţi vorba aceea, ce se poate teoretic se poate şi practic", notează Agerpres.

kelemen hunor
udmr
motiune de cenzura
