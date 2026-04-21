DCNews Politica ”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Data actualizării: 10:26 21 Apr 2026 | Data publicării: 09:43 21 Apr 2026

”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Autor: Roxana Neagu

boc grindeanu captură Digi24/ Emil Boc - Sorin Grindeanu

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis un semnal ferm către PSD, prezicând că guvernarea responsabilă a lui Ilie Bolojan va continua.

”Majoritatea politică care dă jos un Guvern, trebuie să aibă și susținerea să pună unul nou. În România, nu există mecanismul german - moțiune constructivă de neîncredere, care înseamnă că atunci când vrei să dai jos un Guvern prin moțiune de cenzură, aprobi și numele noului cancelar, în cazul Germaniei. În România, nu există acest mecanism. La noi, dai jos și vedem ce se întâmplă” spune Emil Boc. 

Prin urmare, spune primarul din Cluj-Napoca, ”până când o altă majoritate nu se va constitui în România, acest guvern - Guvernul Bolojan - va rămâne și cred că este necesar să-și continue activitatea”. 

”Majoritatea care dă jos Guvernul Bolojan să pună altul”

”PNL are președinte de partid, are prim-ministru, are Guvern. Alții dacă au o altă majoritate, să vină cu ea pe masă, să o expună și să și-o manifeste. PNL are premier, are guvernarea, are responsabilitatea” a insistat Emil Boc. Edilul afirmă că nu există un blocaj constituțional. ”Dacă o majoritate depune moțiune de cenzură, e simplu, aceeași majoritate să pună un nou Guvern” a insistat Emil Boc, adăugând că aceasta este logica democratică. 

Citește și: ”Sunteți omul reformă”/ ”Vream o țară ca Oradea”/”Clujul este cu dumneavoastră”. Val de susținere pentru Ilie Bolojan după gestul PSD 

Cât despre șobolanii deranjați de Ilie Bolojan, Emil Boc afirmă: ”Când am fost premier, am văzut și eu cămara, de aceea a trebuit să fac o reformă a statului atât de dură la acel moment”. Întrebat ce mâncau șobolanii din cămară, a răspuns: ”Am văzut o pierdere de resursă fundamentală a statului pe sinecuri și privilegii, de aceea am și desființat toate pensiile speciale. Nu numai că au fost repuse la loc, dar s-au înființat și altele. Există privilegii în această țară pe care oamenii nu le tolerează. Dacă este greu, să fie pentru toată lumea, iar muncă să fie răsplătită pe valoare, nu pe pile și relații”. 

Emil Boc a mai precizat că ar mai fi fost numai un an până când PSD ar fi venit la Putere, prin exercitarea funcției de premier. El a punctat că dacă nu se poate altfel, ”soluția finală este arbitrajul corpului electoral, prin alegeri anticipate, soluție aproape imposibilă în sistemul constituțional românesc”. ”Soluții există, până unde mergem depinde de noi” a precizat el. 

