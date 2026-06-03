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DCNews Politica Cazul polițistului înjunghiat mortal de propriul fiu. Primarul din Piatra Neamț, mesaj emoționant: L-am cunoscut pe Ciprian

Cazul polițistului înjunghiat mortal de propriul fiu. Primarul din Piatra Neamț, mesaj emoționant: L-am cunoscut pe Ciprian

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu politistul din piatra neamt ucis de fiu Foto: Facebook Ciprian Verdeș
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Adrian Niță, primarul municipiului Piatra Neamț a mărturisit că îl cunoștea pe ofițerul Ciprian Verdeș, ucis în seara zilei de 1 iunie de propriul fiu.

Adrian Niță, primarul municipiului Piatra Neamț, a transmis un mesaj emoționant după moartea ofițerului Ciprian Verdeș, înjunghiat mortal în seara zilei de 1 iunie, de propriul fiu. Edilul a mărturisit că a lucrat alături de acesta în perioada în care el era Prefect al județului Neamț.

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"Dragi pietreni, sunt momente în care cuvintele devin neputincioase în fața unei tragedii care ne lasă pe toți împietriți de durere. Vestea dispariției premature și violente a ofițerului Ciprian Verdeș este un șoc uriaș pentru mine și pentru întreaga noastră comunitate.

L-am cunoscut pe Ciprian. Am avut onoarea de a lucra îndeaproape cu el în perioada în care am fost Prefect al județului Neamț, el activând în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCIV) Neamț.

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Primarul din Piatra Neamț, despre ofițerul ucis: Un om cald, respectos și mereu gata să ajute

A fost un profesionist desăvârșit, un om de o corectitudine exemplară, un coleg dedicat și, înainte de toate, un om cald, respectos și mereu gata să ajute.

O viață curmată mult prea devreme, într-un mod atât de nedrept și de greu de înțeles. Dincolo de uniformă și de atribuțiile de serviciu pe care le-a îndeplinit mereu cu demnitate, Ciprian lasă în urmă un gol imens în inimile celor care l-au prețuit.

În numele meu și al comunității noastre, transmit cele mai sincere condoleanțe familiei greu încercate de această suferință de neimaginat. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea puterea de a trece prin aceste momente negre. 
Din respect pentru memoria lui Ciprian și pentru durerea cumplită a familiei, fac un apel la decență și discreție din partea tuturor în spațiul public. Să lăsăm autoritățile să își facă datoria, iar noi să ne amintim de Ciprian așa cum a fost: un om bun și un profesionist destoinic.

Drum lin către stele, Ciprian! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!Vezi mai puţine", a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

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Adrian Niță
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