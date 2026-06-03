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DCNews Stiri Tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl, polițist în Piatra Neamț, arestat preventiv

Tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl, polițist în Piatra Neamț, arestat preventiv

Autor: Viviana Marsaa
Data publicării: 03 Iun 2026
barbat arestat Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
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Tânărul acuzat că și-a ucis tatăl prin înjunghiere, în centrul municipiului Piatra-Neamț, a fost plasat în arest preventiv marți seară, în baza deciziei Tribunalului Neamț.

Tânărul,  în vârstă de 22 de ani, care şi-a înjunghiat mortal tatăl polițist în centrul municipiului Piatra-Neamţ a fost arestat preventiv, marţi seara, de Judecătorii Tribunalului Neamţ.

Fiul polițistului ucis la Piatra-Neamț, acuzat de omor calificat în forma violenței în familie

Suspectul este acuzat de omor calificat în forma violenţei în familie, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Crima a avut loc luni seara. Victima avea 50 de ani şi era poliţist examinator la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPIV) Neamţ.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul SPCRPIV Neamţ, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamţ, a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani. La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ, care a declarat decesul bărbatului", conform IPJ Neamţ.

Cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

IPJ Neamț afirmă că informațiile apărute pe rețelele sociale despre crimă nu corespund realității

Pe de altă parte, poliţiştii au transmis că anumite informaţii vehiculate pe reţelele de sociale nu corespund realităţii şi fac cercetări despre eventuale încălcări ale legii.

"Transformarea unei drame umane într-un spectacol public, prin distribuirea de imagini şocante şi afirmaţii neverificate, nu serveşte interesului public şi poate genera suferinţe suplimentare", a arătat IPJ Neamţ.

Activitatea la SPCRPIV Neamţ va fi suspendată joi, zi în care este programată înmormântarea poliţistului, notează Agerpres.

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