Suntem pântecul moale al flancului estic: Analiza lui Chirieac după explozia petrolierului din Marea Neagră

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

În noaptea de luni spre marți, a avut loc o explozie la bordul unui petrolier care naviga în Marea Neagră, la circa 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Nava se îndrepta către Sulina în momentul exploziei.

Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat modul în care autoritățile române gestionează incidentele care se petrec la granița României și a explicat că statul nu este suficient de pregătit pentru astfel de situații.

„Autoritățile statului român nu gestionează în niciun fel ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. Ăsta este adevărul! Nici cu drona care era să arunce în aer portul și jumătate din orașul Constanța, nici cu dronele care cad pe teritoriul României, nici cu minele care zburdă pe litoralul românesc al Mării Negre, nici cu petrolierul aruncat în aer.

Nu gestionăm, nu suntem pregătiți și senzația pe care o am este că instituțiile de forță ale României nici nu se preocupă ca să fim mai pregătiți”, a spus Bogdan Chirieac.

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De ce nu e România pregătită

Analistul politic a explicat că România nu e suficient de pregătită pentru gestionarea incidentelor din Marea Neagră și a criticat modul în care funcționează unele instituții responsabile de securitate și trafic naval.

„Conducerea Armatei Române este depășită în acest moment, probabil că e ocupată cu ancheta de la DNA, cu șeful Armatei Române, domnul general Vlad Gheorghiță.

Pe de altă parte, instituțiile care trebuie să facă liniște, ordine, să exprime cu claritate un punct de vedere și soluții tehnice sunt foarte departe în acest lucru.

Înțeleg că o instituție fundamentală, Autoritatea Navală Română (ANR), nu are șef - are șef interimar - și este cea care ar trebui să se ocupe de traficul din zona portului Mării Negre și nu numai. Înțeleg că sunt și alte instituții care ar trebui să-și facă treaba și nu și-o fac. În felul acesta, ni se întâmplă pe zi ce trece câte ceva.

Eu mă întreb ce va fi de aici în șase luni de zile când o să se scoată gazul din Marea Neagră. Începe producția cu 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Acum scoatem un miliard de metri cubi de gaz pe an, atunci vom scoate un miliard de metri cubi pe lună. Cine asigură securitatea instalațiilor de gazeificare din largul Mării Negre?”, a spus Bogdan Chirieac.

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Ce arată un astfel de incident?

Întrebat dacă un astfel de incident arată, de fapt, cât de vulnerabil este flancul estic, Bogdan Chirieac a explicat că România se află într-o situație dificilă din cauza poziției sale geografice.

Potrivit analistului politic, astfel de incidente pot afecta comerțul și pot duce la creșterea costurilor de asigurare pentru navele care circulă în zonă.

„Exact asta se întâmplă! Suntem pântecul moale al flancului estic. Nimeni nu se află într-o situație atât de dificilă ca România. Avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina și Marea Neagră este zonă de război. Știți ce se întâmplă după explozia petrolierului? Toate asigurările pentru toate navele care circulă în Marea Neagră vor crește. Noi depindem de Marea Neagră pentru comerț și nu numai.

În Marea Baltică nu s-a aruncat în aer niciun petrolier. Știm al cui e petrolierul? Știm cine l-a aruncat în aer? Până acum nu am văzut cine este într-adevăr proprietarul navei, de unde venea, unde pleca, cine trimitea, cine a atacat-o? Sunt întrebări legitime. Păi apele teritoriale ale României sunt aproape de locul exploziei. E foarte aproape, supărător de aproape de România”, a spus Bogdan Chirieac.

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Efectele poluării pot ajunge pe țărmul românesc

Analistul politic a avertizat că poluarea provocată de incident ar putea ajunge la țărmul românesc.

„Efectele poluării pot ajunge pe țărmul românesc. E vorba de câțiva kilometri. Ar trebui să intervenim câtă vreme suntem la distanță de Delta Dunării sau de litoralul românesc al Mării Negre.

Ar trebui să intervenim în larg dacă se poate și dacă avem cu ce. Dacă nu, să cerem sprijinul internațional. Să intervii să depoluezi după ce pelicanii din Delta Dunării au avut de suferit? Nu e cazul de așa ceva!”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.