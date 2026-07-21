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DCNews Stiri Incident grav într-o biserică: O femeie a fost atacată cu un cuțit în timpul slujbei

Incident grav într-o biserică: O femeie a fost atacată cu un cuțit în timpul slujbei

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 21 Iul 2026
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Descoperire macabră într-un parc din centrul Craiovei. O femeie a fost găsită spânzurată
Sursa foto: Freepik

O femeie a fost rănită în urma unui atac cu cuțitul comis în timpul unei slujbe într-o biserică catolică din Irlanda.

O femeie de circa 50 de ani a fost grav rănită marţi, într-un atac cu cuţitul, în timpul unei slujbe dintr-o biserică catolică, în comitatul irlandez Waterford, a anunţat poliţia, relatează Reuters şi Agerpres.

Poliţia a arestat un bărbat de circa 30 de ani la o locuinţă din apropiere după atacul care s-a produs cu puţin timp înainte de ora locală 10 în oraşul Tramore de la malul mării. Femeia a necesitat îngrijiri medicale pentru rănile suferite, dar acestea nu i-au pus viaţa în pericol.

Într-un comunicat separat, dioceza catolică locală a elogiat curajul de care au dat dovadă enoriaşii care au ajustat în timpul "incidentului înspăimântător".

"Dioceza din Waterford şi Lismore este profund şocată de incidentul violent care s-a întâmplat în această dimineaţă în timpul slujbei", a precizat dioceza în comunicat.

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